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謝志偉國旗告白惹議 蘇貞昌：駐外人員要依憲法工作

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
蔡政府在國慶日打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛出場。記者黃義書／攝影
蔡政府在國慶日打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛出場。記者黃義書／攝影

駐德代表謝志偉12日在臉書發表「國旗告白」惹議，行政院長蘇貞昌上午表示，「台灣是主權獨立的獨家，名稱在憲法上就是中華民國，我們作為駐外人員，公務員都要依據憲法工作。」

謝志偉的「國旗告白」貼文寫到，這面國旗之所以鮮紅，是因在台灣補了幾十年的鮮血，「我們一邊舉一邊吐血啊！」

謝貼文還向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，以往是中華民國騎在台灣頭上，如今台灣揹著中華民國，合成為「中華民國台灣」，「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就算手裡舉這面國旗，心裡想的還是台灣。

蘇貞昌上午出席「涓滴守護 韌性臺灣-表揚水利傑出貢獻人員及團體典禮」前，接受媒體訪問時表示，台灣是主權獨立的獨家，名稱在憲法上就是中華民國，「我們作為駐外人員，公務員都要依據憲法工作。」

國旗 告白

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