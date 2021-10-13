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蔡英文提國土規畫 翁章梁：優先解決六都與非六都矛盾

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（右）日前接受電台節目主持人簡余晏訪問，針對國土規劃議題表示，「我認為要優先解決六都與非六都的矛盾」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁（右）日前接受電台節目主持人簡余晏訪問，針對國土規劃議題表示，「我認為要優先解決六都與非六都的矛盾」。記者魯永明／翻攝

蔡英文總統國慶演說，提到因應國家發展需求，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，需做必要的檢討調整。嘉義縣長翁章梁日前北上，接受電台節目主持人簡余晏訪問表示，「我認為要優先解決六都與非六都的矛盾」。

翁章梁針對最近大家關注台灣的國土規畫認為，要優先解決「六都」與「非六都」的矛盾，從行政區域劃分中財政收支要均衡，區域治理要有產業規模的思維，還要兼顧人才穩定等，已經不是單一縣市合併升格的課題，如同小英總統說的，在制度面都應平等對待各縣市，才能有效治理。

翁章梁說，明年嘉義縣年度總預算283億6000萬元，相當於台北市一個局處預算規模，新竹市與嘉義市同時升格，他不反對新竹縣市合併升格，但合併後，台灣仍要面對「未來七都」與「非七都」縣市之間的矛盾，他說，現在「六都」與「非六都」縣市矛盾，不只財政劃分，還有非六都公務員人才流向六都，非六都職缺少，公務員發展受限。

翁章梁認為，台灣各區域都有特色及重點慢慢形成，只是沒有清楚區域特性及全力發展，期待將來的改革檢討，能從如何整併提升台灣競爭力的角度思考，大家共同面對對台灣有力的發展。

蔡英文國慶演說，「我們有必要因應國家發展的需求，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做必要的檢討調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態。」

翁章梁 嘉義 新竹

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