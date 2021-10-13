蘇揆挨告散假訊息未被約詢 內政部：無法置喙司法

國民黨立委林為洲為萊豬議題，今年初到台北市中正一分局告發行政院長蘇貞昌散布假訊息，但蘇至今皆未被約詢或收到不起訴通知。內政部今說明，相關案件均已移送給司法單位，移送後，由司法機關獨立行使職權，約詢與否，警方無權置喙。

行政院長蘇貞昌去年12月在立院答詢稱信功肉品公司挺政府開放萊豬政策，但隨即遭信功否認，林為洲到台北市中正一分局告發蘇散布假訊息。

蘇貞昌說，不要定調說警察不敢約談，民主自由社會中，總統、院長、部長整天挨告多的是；刑事訴訟法規定，不是被告就一定要被傳訊，當檢察官認為沒必要就不用傳訊，「不然院長整天跑法院」。

內政部說明，林為洲提告食安法部分，中正一分局業於今年1月27日，以北市警中正一分刑字第1103000771號函請台灣台北地方檢察署偵辦；提告違反社維法部分，今年1月29日北市警中正一分刑字第1103001124號違反社會秩序法案件移送書，移請台灣台北地方法院台北簡易庭偵辦。

內政部表示，移送後，由司法機關獨立行使職權，約詢與否，警方無權置喙。