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謝志偉再發文：國民黨行徑讓人吐血 台灣命運令人鼻酸

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐德代表謝志偉日前和一群學生合影，布條寫著「台灣獨立」。圖／取自謝志偉臉書
駐德代表謝志偉日前和一群學生合影，布條寫著「台灣獨立」。圖／取自謝志偉臉書

繼「國旗告白」文後，駐德代表謝志偉今再發文直指「中國國民黨的行徑讓我們吐血，台灣的命運讓我們鼻酸。」他批評的對象不僅國民黨，還包括民眾黨。

謝志偉說，一堆人，尤其也包括台灣民眾黨，對中國國民黨在中國共產黨面前廢棄「中華民國」，拋棄那面「國旗」，毫無意見，卻對他「手裡舉國旗，心裡想台灣」非常有意見。「豈不怪哉？！」

謝志偉表示，這次不再委屈自己，「在你們不洗心革命重新反共之前，我不但不可能與你們休戚與共，我還要防你們背後下手特別重。」

「我就是認定台灣才是我的國家！而且我會盡全力保護它，對外也對內！不能讓你們出賣了中華民國之後，還肖想能繼續出賣台灣！」謝志偉在臉書寫道。

謝志偉昨在臉書發布「國旗告白」一文引發爭議，今以「休妻與共？」為題發文，先是提到一位身為台灣女婿的德國友人傳簡訊，要求政界人士力挺台灣抵擋中國大陸，讓謝志偉很感謝。

謝志偉看到德國台灣女婿視台灣為愛人，想到的問題是：「中國國民黨是怎麼對待台灣的？」

他接著寫下「想像出的情況」：「中國國民黨被中國共產黨打到潰逃台灣後，二二八加上戒嚴，等於不但像流氓般強佔民女，逼婚後還不時家暴。驚恐的台灣妻無奈之餘，逆來順受地善盡為妻之道，希企好歹休戚與共。」

「萬萬沒想到，有一天，中共這個惡鄰看上了這個流氓的乖巧能幹台灣妻，想要硬上。」謝志偉繼續寫道，「台灣妻抵死不從，期盼其流氓尪能挺身而出，卻萬萬沒想到，這廝真真下流貨，竟然與惡鄰談了個好價錢，作出『休妻與共』的決定。」

謝志偉說，「中國國民黨的行徑讓我們吐血，台灣的命運讓我們鼻酸。」

謝志偉 國民黨 國旗

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