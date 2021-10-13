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議員爆柯文哲被抓到疫苗放過期？林穎孟:今將公布證據

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員林穎孟。圖／議員林穎孟提供
台北市議員林穎孟。圖／議員林穎孟提供

北市無黨籍議員林穎孟爆料，指她手上有證據，台北市有一批日本送的疫苗，系統顯示已被放到過期，砲轟柯市長承諾又跳票。她也將在今天公布證據質疑柯文哲日本疫苗放過期。

林穎孟說，柯文哲平常愛講「疫苗不夠」，前陣子被發現「藏疫苗」，現在又被抓到疫苗過期，白白糟蹋日本對台灣的支持。請柯市長告訴台北市民要怎麼負責？

林穎孟表示，7月時，北市府拍胸脯保證，會將北市各醫院劑量調配完成，在效期前接種完畢，也會至各醫院盤點，確實做到沒有任何一劑疫苗過期、被收回。結果現在台北市的疫苗放到過期，北市府對市民承諾又破功。

林穎孟質疑，請問柯市長，你到底怎麼管理的？你要怎麼負責？你又要甩鍋給誰？

林穎孟也呼籲柯文哲，今天好好向大眾說明清楚。

疫苗 北市 林穎孟

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