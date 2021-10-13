下屆世界民主運動大會 傳明年在台灣舉行

傳明年將在台灣舉行下一屆世界民主運動大會，可望集結上百位來自世界各地的社運者與專家學者。

一位美國學者表示，他聽說下一屆世界民主運動大會將在台灣舉行，但尚不清楚日期，猜測台灣方面可能等新冠肺炎疫情明朗，才會宣布此事。

外交部長吳釗燮日前透過視訊參加美國史丹福大學胡佛研究所研討會時，主持會議的資深研究員戴雅門（Larry Diamond）也曾向吳釗燮說，很高興聽到世界民主大會明年舉辦，應台灣邀請，將有數百位民主人士聚集在那裡；吳釗燮當時並未否認。

世界民主運動大會是集結民主人士的全球性網絡，1999年由「美國國家民主基金會」（NED）發起成立，約兩年召開一次大會；1983年成立的美國國家民主基金會為一非營利機構，其經費來源主要是美國國會撥款，宗旨是促進及推動全球民主化。記者詢問NED有關下屆大會是否在台灣舉行，至截稿前未獲回覆。

熟悉對外事務的人士指出，舉辦國際性的民主運動大會有助台灣形象，特別是蔡政府強調台灣對民主的堅持，期盼能作為美國拜登政府與其它理念相近國家維護民主價值的重要隊友。蔡英文曾說，若台灣淪陷，將是區域和平及民主聯盟體系的災難。

「世界民主運動」與台灣民主基金會曾於2018年初在台北舉辦「世界民主運動亞洲區論壇」，為當年5月於塞內加爾首都達卡舉辦的「第九屆世界民主運動集會」揭開序幕。

美國拜登政府今年底將以視訊方式召開領袖民主峰會，以強化其外交政策以民主與人權為中心的承諾，峰會將聚集民主國家、民間社會與私部門；尋求創新與大膽的承諾，在國內外抵禦威權主義，解決和打擊腐敗，促進尊重人權。

關於台灣是否受邀參加拜登政府召開的領袖民主峰會，美方官員上月表示，尚未發出邀請，目前正與雙邊夥伴與公民社會利益相關者討論峰會的目標。