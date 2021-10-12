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面對威權主義壓迫 吳釗燮籲全球民主國家團結合作

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮在捷克第25屆「公元兩千論壇」發表演說，呼籲全球民主國家團結合作。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮在捷克第25屆「公元兩千論壇」發表演說，呼籲全球民主國家團結合作。圖／外交部提供

外交部長吳釗燮12日應邀參加捷克第25屆「公元兩千論壇」發表演說指出，位於威權主義擴張前線的立陶宛、台灣與香港等都受到不同程度的壓迫，呼籲全球民主國家團結合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮在「公元兩千論壇」閉幕場次發表「部長級特別演說」，以「後疫情時代下的民主重建工作—促進共同合作與守望」為題呼應本屆會議訴求主軸，強調威權主義在後疫情時代下擴張之際，民主國家齊力捍衛共同價值與民主制度的可貴與重要性。

吳釗燮提及捷克近日舉行眾議院選舉，再度完成傲人的民主進程，並強調民主與自由是捷克與台灣共享的價值，也是雙邊堅定深厚友誼的根基；吳釗燮並感謝捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）與前參議長科佳洛（Jaroslav Kubera）無懼中國大陸政府打壓與威迫，不斷致力深化台捷友好關係。

吳釗燮也談到後疫情時代下的民主衰退現象，位於威權主義擴張前線的立陶宛、台灣與香港等都受到不同程度的壓迫；威權國家不斷透過經濟制裁、假訊息、網路攻擊及軍事騷擾等手段，試圖破壞民主國家的制度與信念；民主國家更應保持警覺、團結一致、共同面對挑戰，並透過合作與守望，捍衛民主陣營所認同且信守的重要普世價值。

「公元兩千論壇」由捷克前總統哈維爾（Václav Havel）倡議成立，自1996年首辦以來，不僅成為全球重要民主領袖意見交流平台，也見證台灣與捷克脫離威權主義陰影，蛻變成充滿生命力的民主國家。

論壇11日開幕時，蔡英文總統與捷克參議長韋德齊都應邀致詞，主辦單位也首度頒贈美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）前執行長葛胥曼（Carl Gershman）「公元兩千論壇國際勇氣責任獎」，葛胥曼致詞時特別讚揚韋德齊參議長去年不畏中方壓力率團訪台的毅力與勇氣。

捷克 吳釗燮 疫情

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