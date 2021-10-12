蘇貞昌嗆不要臉 鄭麗文：這款政府上梁不正下梁歪

國民黨立委鄭麗文今質詢時，為了我國是否應爭取發展核子動力潛艦，與行政院長蘇貞昌激辯。鄭譏諷「怕到時候第一個投降的是你」，蘇貞昌大聲回擊「不會像你們那麼袂見笑啦！」引發熱議。國民黨內紛紛出面聲援力挺，要求蘇揆道歉。鄭麗文再批，這款政府，到底要怎麼讓台灣人民信服，是會做事、可受公評、願意傾聽民意？

鄭麗文表示，今天總質詢，本來準備相當多題目要就教行政院官員，結果蘇貞昌團隊上梁不正下梁歪。上從院長來立院「備詢」時跟立委吵架，下有只會避重就輕、只會像不斷播放的錄音帶，就是不回答問題的部會首長。

鄭麗文說，台灣與中國軍事差異這麼不平衡，政府如何保衛台灣的問題，作為立委，詢問他們要不要、支不支持發展核子動力潛艦，蘇貞昌竟然被問到見笑轉生氣，最惡劣的是在質詢的議場大罵「不要臉！」請問立委質詢，政府要拿什麼保衛台灣有什麼不對？

鄭麗文說，她要回應蘇院長，中國國民黨面對中國共產黨實力崛起，最平穩的路線就是穩固好自己的軍事實力，反倒是民主進步黨被美國吃豆腐講都不敢講，碰到中國共產黨還要拿什麼跟他們打，鍵盤？網軍？掃帚？又或是不保衛直接第一個逃跑？

她也譏，蘇貞昌以為自己活在網路上？完全執政不用這麼委屈，直接修憲，「不要邊領中華民國薪水，邊羞辱這個讓你當官的國家。」

藍委洪孟楷晚間也在臉書聲援，強調立法委員在憲法規定就是代表全國人民行使職權，行政院長則有依憲法規定有報告之責，蘇揆在質詢台上公然以「袂見笑」來侮辱立法委員，於情於理於法都令人無法接受，應該道歉。

洪孟楷也說，尤其國慶大典才剛過，蔡總統文告中提到「共識化分歧、團結守台灣」，辱罵在野黨的立委，就是蔡總統口中的共識和團結嗎？民主國家可貴的就是監督與制衡，不讓行政權無限擴張延伸，就從尊重立法行政並重做起。蘇貞昌真的說錯話了，請公開的向立法院道歉、向全國人民道歉。