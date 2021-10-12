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莊豐嘉稱國慶為幽靈國慶生 林奕華：別委屈領幽靈台幣

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

華視總經理莊豐嘉國慶日於臉書發文，稱「為幽靈國慶生」，引發各界撻伐。國民黨立委林奕華表示，莊稱中華民國就是幽靈國，那身為「中華」電視公司總經理，每個月領幽靈台幣心安？不覺晦氣？別委屈自己，應即刻請辭華視總經理。

林奕華批評，莊豐嘉稱為「幽靈國慶生」，請問「幽靈國」是哪一國？身為公廣集團媒體人，還拿A國、B國、T地混淆視聽，是在帶什麼風向？散布哪一種意識形態？莊的發文為公廣媒體集團做出最壞示範。

林奕華指出，莊豐嘉身為華視公廣媒體的總經理，不努力規劃華視的經營方向，如何轉虧為盈？如何樹立公廣典範？如何做好的內容與照顧員工？反而花時間大放厥詞汙辱國家，讓華視辛苦工作同仁情何以堪？

林奕華說，華視以84%公視股權的公廣媒體身分入主52台，身分爭議尚待釐清，期望文化部長李永得能好言勸誡，讓莊豐嘉快快辭職下台，不要再勉強他領幽靈台幣，實在委屈了。

幽靈 華視 林奕華

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