快訊

陳柏惟罷免案 綠營人士指：蔡英文近日將親自表態

半夜加開！第11輪44歲民眾也能打BNT 預約延至明天18時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙立堅再提2758號決議 我外交部：嚴厲譴責陸錯誤引用

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。本報資料照片
外交部長吳釗燮。本報資料照片

外交部今指出，針對中國大陸政府不斷錯誤引用聯合國大會第2758號決議，剝奪台灣人民國際參與權利的行徑，予以最嚴厲的譴責；外交部並重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

外交部長吳釗燮近期表示，聯合國2758號決議沒有決定台灣代表權，甚至裡面連台灣都沒有提到。

中國大陸外交部發言人趙立堅今在記者會表示，聯合國系統、各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議；台灣作為中國的一個省，根本沒有資格加入聯合國。

我外交部今晚發布新聞稿指出，中華人民共和國外交部門不斷錯誤引用聯大第2758號決議，施壓聯合國及其專門機構，作為排除台灣人民國際參與的依據，並將2758號決議與所謂「一中原則」掛勾，意圖在國際間製造台灣隸屬中華人民共和國的假象。

外交部表示，1971年聯合國大會通過的第2758號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，相關文字非常明確，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更沒提及台灣是中華人民共和國的一部分；中國政府片面主張的「一中原則」，就是法理併吞台灣的陽謀。

外交部說，中國政府不斷宣稱擁有台灣，卻無法否定中國共產黨政府從未統治台灣的事實；中國政府武力威脅台灣、杯葛台灣人民國際參與的惡行，已經成為兩岸敵意螺旋高升的元兇。

外交部重申，台灣已經是一個民主國家，只有台灣的民選政府，才有權在包括聯合國體系在內的國際場域代表台灣2350萬人民，從未統治台灣的中國共產黨政府無權置喙。

聯合國 外交部 台灣人

延伸閱讀

「哈佛北京書院」明年遷至台北 外交部：沒言論審查學習最有效

岸田盼兩岸對話解決 外交部：感謝日政府關注台海局勢

馬英九批國慶演說違憲 綠：你統治過中共人民共和國嗎?

美中瑞士會談 外交部：美已詳盡說明 對台安全承諾不變

相關新聞

蘇貞昌嗆不要臉 鄭麗文：這款政府上梁不正下梁歪

國民黨立委鄭麗文今質詢時，為了我國是否應爭取發展核子動力潛艦，與行政院長蘇貞昌激辯。鄭譏諷「怕到時候第一個投降的是你」，...

罵鄭麗文不要臉 朱立倫：蘇貞昌失控應道歉

國民黨立委鄭麗文下午質詢行政院長蘇貞昌時，不僅遭反質詢，還被蘇罵不要臉。國民黨主席朱立倫晚間受訪時批評，蘇的失控表現，已...

「哈佛北京書院」明年遷至台北 外交部：沒言論審查學習最有效

關於美國哈佛大學所設「哈佛北京書院」將遷往台灣，外交部發言人歐江安今表示，在沒有言論審查的自由環境中，才有最好的學習成效...

趙立堅再提2758號決議 我外交部：嚴厲譴責陸錯誤引用

外交部今指出，針對中國大陸政府不斷錯誤引用聯合國大會第2758號決議，剝奪台灣人民國際參與權利的行徑，予以最嚴厲的譴責；...

周四接手國民黨智庫 朱立倫：組影子內閣做好執政準備

國民黨主席朱立倫周四兼任智庫董事長，智庫副董事長規畫由行政院前副院長張善政接任。朱今天也宣示，未來將就藍軍現有的智庫擴大...

凌濤：蘇貞昌失控謾罵失職失格 應立即向鄭麗文道歉

針對今天立院答詢，行政院長蘇貞昌以台語「不會像你們那麼袂見笑啦！」回應國民黨立委鄭麗文爭取國防裝備的問題。國民黨文傳會主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。