趙立堅再提2758號決議 我外交部：嚴厲譴責陸錯誤引用

外交部今指出，針對中國大陸政府不斷錯誤引用聯合國大會第2758號決議，剝奪台灣人民國際參與權利的行徑，予以最嚴厲的譴責；外交部並重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

外交部長吳釗燮近期表示，聯合國2758號決議沒有決定台灣代表權，甚至裡面連台灣都沒有提到。

中國大陸外交部發言人趙立堅今在記者會表示，聯合國系統、各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議；台灣作為中國的一個省，根本沒有資格加入聯合國。

我外交部今晚發布新聞稿指出，中華人民共和國外交部門不斷錯誤引用聯大第2758號決議，施壓聯合國及其專門機構，作為排除台灣人民國際參與的依據，並將2758號決議與所謂「一中原則」掛勾，意圖在國際間製造台灣隸屬中華人民共和國的假象。

外交部表示，1971年聯合國大會通過的第2758號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，相關文字非常明確，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更沒提及台灣是中華人民共和國的一部分；中國政府片面主張的「一中原則」，就是法理併吞台灣的陽謀。

外交部說，中國政府不斷宣稱擁有台灣，卻無法否定中國共產黨政府從未統治台灣的事實；中國政府武力威脅台灣、杯葛台灣人民國際參與的惡行，已經成為兩岸敵意螺旋高升的元兇。

外交部重申，台灣已經是一個民主國家，只有台灣的民選政府，才有權在包括聯合國體系在內的國際場域代表台灣2350萬人民，從未統治台灣的中國共產黨政府無權置喙。