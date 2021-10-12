罵鄭麗文不要臉 朱立倫：蘇貞昌失控應道歉

國民黨立委鄭麗文下午質詢行政院長蘇貞昌時，不僅遭反質詢，還被蘇罵不要臉。國民黨主席朱立倫晚間受訪時批評，蘇的失控表現，已經不是個別委員問題，也不是立法院任一黨團的問題，立法院正副院長應該出面表達嚴正抗議。

朱立倫說，自己擔任首長多年，再怎麼失控都不會對議員或立法委員做這樣的指控，呼籲蘇貞昌該道歉趕快出來道歉，「不要讓整個國會看不起你、對你反彈」。至於是否該對蘇提告，朱表示，尊重個別立委。

朱立倫表示，一個民主國家，哪有說被監督的總理、行政院長，在國會殿堂公然汙辱國會議員，甚至用這麼傷人方式國會議員不要臉，特別是蘇貞昌還是一個資深、有經驗的行政院長，「你這樣的情緒失控，國會與民進黨團能夠接受？」