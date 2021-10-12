快訊

陳柏惟罷免案 綠營人士指：蔡英文近日將親自表態

半夜加開！第11輪44歲民眾也能打BNT 預約延至明天18時

罵鄭麗文不要臉 朱立倫：蘇貞昌失控應道歉

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委鄭麗文下午質詢行政院長蘇貞昌時，不僅遭反質詢，還被蘇罵不要臉。國民黨主席朱立倫晚間受訪時批評，蘇的失控表現，已經不是個別委員問題，也不是立法院任一黨團的問題，立法院正副院長應該出面表達嚴正抗議。記者周志豪／攝影
國民黨立委鄭麗文下午質詢行政院長蘇貞昌時，不僅遭反質詢，還被蘇罵不要臉。國民黨主席朱立倫晚間受訪時批評，蘇的失控表現，已經不是個別委員問題，也不是立法院任一黨團的問題，立法院正副院長應該出面表達嚴正抗議。記者周志豪／攝影

國民黨立委鄭麗文下午質詢行政院長蘇貞昌時，不僅遭反質詢，還被蘇罵不要臉。國民黨主席朱立倫晚間受訪時批評，蘇的失控表現，已經不是個別委員問題，也不是立法院任一黨團的問題，立法院正副院長應該出面表達嚴正抗議。

朱立倫說，自己擔任首長多年，再怎麼失控都不會對議員或立法委員做這樣的指控，呼籲蘇貞昌該道歉趕快出來道歉，「不要讓整個國會看不起你、對你反彈」。至於是否該對蘇提告，朱表示，尊重個別立委。

朱立倫表示，一個民主國家，哪有說被監督的總理、行政院長，在國會殿堂公然汙辱國會議員，甚至用這麼傷人方式國會議員不要臉，特別是蘇貞昌還是一個資深、有經驗的行政院長，「你這樣的情緒失控，國會與民進黨團能夠接受？」

朱立倫 蘇貞昌 鄭麗文

延伸閱讀

凌濤：蘇貞昌失控謾罵失職失格 應立即向鄭麗文道歉

與立院外交4委員會立委餐敘 朱立倫晚間與江啟臣同台

AIT：孫曉雅會朱立倫 談共同關心議題

江啟臣批五倍券「自主判斷找零」惹民怨 蘇貞昌：你講得有道理

相關新聞

蘇貞昌嗆不要臉 鄭麗文：這款政府上梁不正下梁歪

國民黨立委鄭麗文今質詢時，為了我國是否應爭取發展核子動力潛艦，與行政院長蘇貞昌激辯。鄭譏諷「怕到時候第一個投降的是你」，...

罵鄭麗文不要臉 朱立倫：蘇貞昌失控應道歉

國民黨立委鄭麗文下午質詢行政院長蘇貞昌時，不僅遭反質詢，還被蘇罵不要臉。國民黨主席朱立倫晚間受訪時批評，蘇的失控表現，已...

「哈佛北京書院」明年遷至台北 外交部：沒言論審查學習最有效

關於美國哈佛大學所設「哈佛北京書院」將遷往台灣，外交部發言人歐江安今表示，在沒有言論審查的自由環境中，才有最好的學習成效...

趙立堅再提2758號決議 我外交部：嚴厲譴責陸錯誤引用

外交部今指出，針對中國大陸政府不斷錯誤引用聯合國大會第2758號決議，剝奪台灣人民國際參與權利的行徑，予以最嚴厲的譴責；...

周四接手國民黨智庫 朱立倫：組影子內閣做好執政準備

國民黨主席朱立倫周四兼任智庫董事長，智庫副董事長規畫由行政院前副院長張善政接任。朱今天也宣示，未來將就藍軍現有的智庫擴大...

凌濤：蘇貞昌失控謾罵失職失格 應立即向鄭麗文道歉

針對今天立院答詢，行政院長蘇貞昌以台語「不會像你們那麼袂見笑啦！」回應國民黨立委鄭麗文爭取國防裝備的問題。國民黨文傳會主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。