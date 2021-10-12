凌濤：蘇貞昌失控謾罵失職失格 應立即向鄭麗文道歉

針對今天立院答詢，行政院長蘇貞昌以台語「不會像你們那麼袂見笑啦！」回應國民黨立委鄭麗文爭取國防裝備的問題。國民黨文傳會主委凌濤表示，對於蘇貞昌嚴重失格、失言，並且羞辱鄭麗文的惡劣態度，國民黨要求蘇貞昌應該立即道歉，給立法院、鄭麗文與社會一個交代。

凌濤表示，鄭麗文為民發聲是天經地義，雙方對話過程中或有激烈交鋒，但官員答詢不應帶入個人情緒，以「要投降是不是」、「投降最好？」甚至「袂見笑」等帶有挑釁甚至攻擊性的情緒語言回應立委，絕對不是國會殿堂上的應有行徑。

凌濤指出，過往在面對國安議題時，蘇貞昌曾語出驚人表示「就算只有一隻掃帚，都拿起來決不投降」，雖然看似勇氣可嘉，但實際上是有勇無謀，不願意以智慧與謀略面對複雜的兩岸問題和區域局勢，帶領執政的民進黨一味以挑釁、對抗方式讓台灣與對岸陷入敵意螺旋，更使台灣人民陷入戰爭陰影的不安當中，更引起國際社會擔憂台海爆發衝突，實為不智。

凌濤認為，蘇貞昌面對立委關注攸關國家安全事項的軍備取得議題，執意以空話甚至情緒性方式回應，不但失言、失職，更恐怕是失格。台灣的安全交到這樣的「掃帚院長」手裡，也難怪當國民黨在美台國防工業會議上提出要「承擔區域和平與穩定的責任」時，能得到各方的熱烈迴響。