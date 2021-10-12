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監察法增訂人權會職權行使專章 未納爭議性條文

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察院會今天審議通過監察法部分條文修正草案，增訂專章規範國家人權委員會職權行使；至於具爭議的例如聲請釋憲權、裁罰權、調解權等條文，這次修法都未再納入，盼早日完成三讀程序。

監察院晚間透過新聞稿表示，監察院會今天審議通過監察法部分條文修正草案，增訂第5章之1「國家人權委員會職權之行使」，共計修正11條條文，已函送立法院審議。

監察院指出，相較於109年9月11日函送立法院審議的「國家人權委員會職權行使法草案」（已於110年1月12日撤回），這次修法未再納入具有爭議性條文，例如人權會得就陳情事件進行調解、得對重大人權侵害事項聲請釋憲、得對私人無正當理由拒絕調查行為進行裁罰、得協助人民提起司法救濟及聲請參加訴訟等規定。

監察院表示，為使人權會依法行使職權，為政府機關與民間團體建立溝通平台，亟須制定作用法；修法也應顧及避免與彈劾、糾舉、糾正權等監察職權有所混淆，導致外界產生人權會擴權的錯誤聯想。修法將可提高行政效率，增進人民信賴，並符合聯合國「巴黎原則」。

監察院指出，這次修法明確區隔人權會職權與憲定監察職權的差異，彰顯獨立性與專責性。人權會的職權性質，與憲法規定的監察職權，性質迥異，人權會職權具有事前預防性質，與行政機關立於協作關係，相互合作、尋求問題解決方案，以與國際人權標準一致。

監察院表示，人權會為持續性、非個案式地監督政府機關對於各項國際人權公約的落實狀況，使各個領域的人權狀況與聯合國人權規章無落差，接軌國際，因此將監測機制納入這次修法，予以法制化，作為實施依據。

監察院指出，人權會職權行使須有完備的法制基礎作為後盾，才能獲得人民充分的信賴、政府機關高度的尊重與協力，真正實現促進及保障人權的使命，期盼這次修法能早日完成三讀程序，以不負國人殷殷期待。

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