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華視總經理稱雙十「為幽靈國慶生」 藍委：領幽靈台幣委屈他了
中華民國110年國慶日，華視總經理莊豐嘉在臉書發文表示「為幽靈國慶生」，引發熱議。國民黨立委林奕華今在臉書質疑，請問「幽靈國」是哪一國？莊豐嘉身為公廣集團媒體人，還拿A國B國T地來混淆視聽，是在帶什麼風向？散佈哪一種意識形態？
林奕華說，如果按照莊豐嘉說法，中華民國就是幽靈國，身為幽靈國內的「中華」電視公司的總經理，每個月領幽靈台幣會心安嗎？不覺得晦氣嗎？何必如此委屈自己，莊豐嘉應堅持理念，請辭華視總經理一職，不要再領幽靈國台幣了。
林奕華表示，中華電視公司以84%公視股權的公廣媒體身分入主52台，身分爭議尚待釐清，莊豐嘉就迫不急待惹事，自以為是用隱喻方式談國家隸屬問題，為何不敢大膽說出自己想法呢？身為華視公廣媒體的總經理，不努力規畫華視的經營方向，如何轉虧為盈、樹立公廣典範，如何做好的內容與照顧員工，反而花時間大放厥詞汙辱國家，讓華視辛苦工作的同仁情何以堪。
林奕華說，期望文化部長李永得能好言勸誡，讓莊豐嘉快快辭職下台，不要再勉強他領幽靈台幣，實在委屈了。
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