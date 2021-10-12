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謝志偉稱「舉國旗吐血」 藍委要求返台專案報告

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
駐德代表謝志偉在國慶日當天持「台灣獨立」的綠布條拍照po臉書，並「告白」邊舉國旗邊吐血。取自謝志偉臉書
駐德代表謝志偉在國慶日當天持「台灣獨立」的綠布條拍照po臉書，並「告白」邊舉國旗邊吐血。取自謝志偉臉書

駐德代表謝志偉在國慶日當天，拿著「台灣獨立」旗幟拍照，並在臉書發文稱自己因中華民國國旗而吐血。國民黨立委李貴敏質疑，謝志偉如果真的如此痛恨中華民國，何必領中華民國外交官薪水？還說這種羞辱國旗的話？

李貴敏批評，什麼樣的政務官會在國家生日這一天，用行動否定自己的國家、否定自己的憲法？有這種政務官，不僅是國家的悲哀，也難怪民眾質疑其忠誠度。基於捍衛國家利益、國家尊嚴，政府應即召回謝志偉述職。蘇內閣如決定包庇到底，立法院國防外交委員會也應本於監督立場，立即安排專案報告，要求謝志偉返台說明。

李貴敏說，謝志偉稱揮國旗很委屈，不承認中華民國，鄙視中華民國與國旗，那蔡總統的中華民國是喊假的嗎？這樣不適格的人，又是如何當上民進黨任命的駐德代表？相較之前，謝志偉明明爭取BNT疫苗來台無尺寸之功，凡事後知後覺，還大言不慚地想跟促成疫苗採購的民間企業爭功，如此失職失德，實在不容姑息包庇。

李貴敏說，從謝志偉「邊舉國旗邊吐血」、到華視總經理莊豐嘉「為幽靈國慶生」，蔡總統的最大公約數、爭取國內共識，究竟是隨便說說，還是被蘇內閣架空？否則怎會一邊搖旗吶喊幫中華民國慶生，一邊放任隊友嗆聲、汙辱貶低自己的國家？還選在國慶這天對台獨表態？

李貴敏也說，相較於謝志偉的肆無忌憚，莊豐嘉更是邏輯不通。民進黨不是中華民國的執政黨嗎？難道是幽靈傳承嗎？「你領的也不正是幽靈國發給你的公帑？難道蔡總統是幽靈國的幽靈總統？」到底是那個天兵找個這樣邏輯不清楚的人來當華視總經理，還把中天52頻道沒收轉給華視經營，NCC和公廣集團請出面說清楚、講明白。

謝志偉 國旗

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