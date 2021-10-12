與立院外交4委員會立委餐敘 朱立倫晚間與江啟臣同台

繼10月初就任前與立院黨團幹部餐敘後，國民黨主席朱立倫晚間再與立院內政、外交、經濟、財政等4委員會的黨籍立委餐敘，前主席江啟臣也以外交委員會立委出席。問到兩人見面是否尷尬，朱受訪表示，完全不會，與江本來就是好朋友。

朱立倫表示，今天是與黨團的第2場聯誼餐會，上一次是黨籍幹部，這一次是幾個委員會，還有下周還有一場，會持續進行；未來黨部、智庫與黨籍立委都會保持非常密切的聯繫，這個平台是持續存在的。

朱立倫也提到，他與江啟臣是好朋友，江是前主席，相信更能支持黨部與黨籍立委、智庫能夠連結的更深刻、更密切。

朱立倫今天準時抵達餐會現場，江啟臣則因剛質詢結束，略晚一些到場，但因稍後另有其他行程，致意後即會提早離開。