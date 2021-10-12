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會見AIT拜會團 朱立倫：美方樂見國民黨設華府辦事處

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫上周二就任，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今率團拜會。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫上周二就任，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今率團拜會。圖／取自朱立倫臉書

國民黨主席朱立倫上周二就任，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今率團拜會。朱晚間受訪表示，今天主要是向孫表達國民黨要在美國設辦事處、代表處這件事情，也與孫及幾位美國朋友交換很多意見，將來與美方會保持非常密切的聯繫。

對於國民黨前往華府設辦事處一事，朱立倫說，孫曉雅表達了美方非常歡迎之意，孫也覺得台灣多元的聲音能讓華府官方、國會或智庫、學界瞭解，是一個非常好的事情。

朱立倫也提到，今天與孫曉雅會談過程，也提到今天美台國防工業會議中，國民黨尊重美方安排，派美國德州州立大學政治系副教授翁履中與國安局前駐美特派員田在勱等2位非常有經驗代表參加，代表國民黨發言表達立場，民進黨好像沒有派人參加。

國民黨 美國在台協會 朱立倫

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