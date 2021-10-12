「哈佛北京書院」明年遷至台北 外交部：沒言論審查學習最有效

關於美國哈佛大學所設「哈佛北京書院」將遷往台灣，外交部發言人歐江安今表示，在沒有言論審查的自由環境中，才有最好的學習成效。

美國哈佛大學的學生刊物報導，哈佛北京書院將從2022年開始改與台灣大學合作，並改名「哈佛台北書院」，台大今已證實此事。

歐江安指出，哈佛大學決定自去年起，中止與北京語文學校合辦16年的暑期華語研習計畫「哈佛北京書院」，轉與我國國立台灣大學合作成立「哈佛台北書院」，並自2022年起，規畫每年暑期選送學生來台灣研習華語文。

歐江安說，我方樂見哈佛大學與台灣大學建立兩校合作計劃，並且歡迎哈佛大學選送美國優秀菁英來台灣研習華語文。

歐江安表示，外交部深信，我民主自由體制、社會多元蓬勃發展，將可使美國青年學子對台灣及華語世界能有更深入的體認與瞭解，只有在沒有言論審查的自由環境中，才有最好的學習成效。