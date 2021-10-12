快訊

澎恰恰欠2.2億 友人林董跳出來扛：一年後我來幫他來還

幸運兒看過來！「國旅券」如何領取、使用注意事項一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有人反對「台前途由台人民決定」 謝長廷：只是不方便講

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐日代表謝長廷。報系資料照片
駐日代表謝長廷。報系資料照片

駐日代表謝長廷今指出，雖沒有人公開反對台灣的前途應該由台灣人民決定，但事實上是有不少人反對，只是不方便講，有部分人士認為台灣的前途應由全體中國人來決定。

謝長廷雖未寫出任何人名，但在臉書附上幾張新聞報導截圖，包括近日的「蔡總統國慶演說4堅持 國台辦氣炸開炮：台灣前途由中國人決定」、2014年「馬（前總統馬英九）曾說過⋯台灣問題兩岸人民決定」、2017年「馬：是否統一由兩岸人民決定 民進黨批馬背離台灣主流民意」等。

謝長廷在臉書發文表示，台灣的前途應該由台灣人民決定，這是民進黨的黨綱，也是聯合國的精神，在台灣應該不會有人反對吧？

謝說，公開反對好像沒有，但事實上是有不少人反對，只是不方便講，因爲主張台灣是中國的一部分的人，依邏輯，台灣的前途就應該由全體中國人來決定；如果記憶沒有錯，不少老輩的戰鬥藍就曾經這樣主張，但也有變來變去的。

謝長廷指出，若把台灣換成中華民國台灣有什麼不同，那要看外延有沒有擴大，如果外延指涉的是台灣，那應該是沒有什麼不同。

蔡英文總統發表國慶講話後，中國大陸國台辦批蔡鼓吹台獨、煽動對立，並表示台灣的前途由全體中國人民共同決定；我陸委會主委邱太三說，中華民國的憲法規定關於領土或是主權，未來都是要由2300萬人民來公投決定。

謝長廷 民進黨

延伸閱讀

駐日代表處國慶國名首加註「台灣」 謝長廷解釋原因

拜習遵守「台灣協議」？謝長廷：似對台安全正面

赴日本參議院演講談CPTPP 謝長廷：台加入「台日雙贏」

條子鴿影射謝長廷耍特權 神隱找律師赴警局

相關新聞

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

行政院長蘇貞昌去年12月1日在立法院答詢時稱信功肉品公司支持政府開放萊豬政策，隨即遭打臉，國民黨立委林為洲也到中正一分局...

「哈佛北京書院」明年遷至台北 外交部：沒言論審查學習最有效

關於美國哈佛大學所設「哈佛北京書院」將遷往台灣，外交部發言人歐江安今表示，在沒有言論審查的自由環境中，才有最好的學習成效...

蔡英文剛祝福中華民國生日 綠委提修法要公文「去中」

蔡英文總統才在今年國慶文告中「祝福中華民國生日快樂」，並宣示會堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬立場。但民進黨立委羅致...

影／遭鄭麗文譏第一個投降 蘇貞昌怒嗆：不會像你們袂見笑

美國、英國、澳洲日前達成三方安全協議，協助澳洲打造核動力潛艦，引發熱議。國民黨立委鄭麗文今下午質詢時也為了我國是否應爭取...

與立院外交4委員會立委餐敘 朱立倫晚間與江啟臣同台

繼10月初就任前與立院黨團幹部餐敘後，國民黨主席朱立倫晚間再與立院內政、外交、經濟、財政等4委員會的黨籍立委餐敘，前主席...

謝志偉稱「舉國旗吐血」 藍委要求返台專案報告

駐德代表謝志偉在國慶日當天，拿著「台灣獨立」旗幟拍照，並在臉書發文稱自己因中華民國國旗而吐血。國民黨立委李貴敏質疑，謝志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。