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有人反對「台前途由台人民決定」 謝長廷：只是不方便講
駐日代表謝長廷今指出，雖沒有人公開反對台灣的前途應該由台灣人民決定，但事實上是有不少人反對，只是不方便講，有部分人士認為台灣的前途應由全體中國人來決定。
謝長廷雖未寫出任何人名，但在臉書附上幾張新聞報導截圖，包括近日的「蔡總統國慶演說4堅持 國台辦氣炸開炮：台灣前途由中國人決定」、2014年「馬（前總統馬英九）曾說過⋯台灣問題兩岸人民決定」、2017年「馬：是否統一由兩岸人民決定 民進黨批馬背離台灣主流民意」等。
謝長廷在臉書發文表示，台灣的前途應該由台灣人民決定，這是民進黨的黨綱，也是聯合國的精神，在台灣應該不會有人反對吧？
謝說，公開反對好像沒有，但事實上是有不少人反對，只是不方便講，因爲主張台灣是中國的一部分的人，依邏輯，台灣的前途就應該由全體中國人來決定；如果記憶沒有錯，不少老輩的戰鬥藍就曾經這樣主張，但也有變來變去的。
謝長廷指出，若把台灣換成中華民國台灣有什麼不同，那要看外延有沒有擴大，如果外延指涉的是台灣，那應該是沒有什麼不同。
蔡英文總統發表國慶講話後，中國大陸國台辦批蔡鼓吹台獨、煽動對立，並表示台灣的前途由全體中國人民共同決定；我陸委會主委邱太三說，中華民國的憲法規定關於領土或是主權，未來都是要由2300萬人民來公投決定。
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