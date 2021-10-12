獨／脫口罩願望何時可實現？ 專家：明年春天再談不遲

我國新冠肺炎疫情趨緩，外界關心我國何時能解禁，尤其是我國疫苗覆蓋率多高時，可以摘掉口罩，「與病毒共存」。對此前疾管局副局長施文儀表示，目前還沒有有效的藥物，除了疫苗之外，NPI（非藥物介入措施）也對疫情控制非常重要，且秋冬呼吸道疾病盛行，到明年春天再談也不遲。

新加坡從九月就開始採行「與病毒共存」策略，調整每日公布的新冠肺炎病例通報內容，不再提供感染源不明的病例人數，內容重點也從疫苗覆蓋率轉為住院患者的情況，反映邁入抗疫新階段

反觀指揮中心指揮官陳時中被問及接種率高時是否就可脫口罩時，總是一再反覆舉新加坡等國的例子表示，「這些國家疫苗完整涵蓋率皆達八成以上但確診數仍高」，卻從未明確表示政策方向。

雖國內新冠肺炎重症者多少曾經至少接種一劑疫苗無相關統計，但新冠肺炎正朝向「流感化」方向演變仍可從突破性感染重症比例看出端倪，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，自7月2日至10月11日的確診者中有246人接種過疫苗，但屬於突破性感染的僅有131人。其中也只一人屬於嚴重肺炎，但也未收治於加護病房。

對於防疫是否已可放鬆到「與病毒共存」，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，現在談疫情降階還太早。他認為，雖然我國目前重症人數不多，但疫苗有效防止重症主要還是建立在兩劑疫苗完整接種的情況下，現在我國疫苗覆蓋率僅單單一劑超過五成，尚無把握一旦又發生流行重症人數不會再度上升。

施文儀則表示，指揮中心每天的報告事項確實不應只著重在對外報告確診人數，「長期講數字反讓民眾誤以為這是最重要的」，但如何確實反應疫情、如何調整防疫策略讓民眾了解，是更重要的。

他也認為，過去期待疫苗能帶來群體免疫的論點，在Delta變異株肆虐下被「嚴重打臉」，更何況我國的疫苗覆蓋率還不算高；而且除新冠肺炎外，秋冬正是流感和其他呼吸道疾病盛行之時，因此現在談「脫掉口罩」並不適當。

不過施文儀表示，因人種和海島型國家的狀況類似，新加坡是值得借鏡的國家，可持續觀察該國防疫策略帶來的疫情升降，進一步滾動式調整我國的防疫策略。另外，我國也已在做萬華地區血清的流行病學調查，待結果出爐再調整相關口罩政策，不僅有科學證據，也較能獲得民眾信任。。

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