快訊

玻璃碎裂！苗栗尚順廣場附近傳槍響 警帶回4人調查

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

AIT：孫曉雅會朱立倫 談共同關心議題

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國在台協會。報系資料照片
美國在台協會。報系資料照片

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德（Ed Dunn）表示，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今會晤國民黨主席朱立倫，討論共同關心的議題。

據了解，雙方談話約一個半小時，美方關切朱立倫上任後的優先事項，也關切國民黨與美方互動；對於國民黨計畫成立駐美辦公室，美方表示非常歡迎強化溝通。

據指出，雙方同意台美之間有許多議題可談，美方隨時可找國民黨討論，國民黨若有任何關切議題，也會隨時聯絡AIT。

記者詢問AIT關於孫曉雅與朱立倫會晤所談議題，鄧艾德透過電郵簡短回應，指雙方討論共同關心的議題。國民黨主席選後，鄧艾德也是透過電郵回覆記者，表示期待與朱立倫合作，促進共同的民主價值及利益。

至於朱立倫訪美行程，相關人士表示，因疫情與交接後的布局等，可能沒辦法依照原定計畫時間赴美，目前傾向延後。國民黨主席選後不久，朱辦曾表示正規畫朱立倫訪美行，最快將會落在今年年底。

國民黨今發布的新聞稿指出，朱立倫在會中提到，已經召集多名學者及退休外交官籌備國民黨駐美聯絡辦公室。據了解，國民黨將請熟悉對美事務的大使級人物擔任主席特使，不定期赴美交流。

國民黨表示，朱立倫當選主席後，孫曉雅首次拜會國民黨中央，當面表達祝賀之意；朱立倫今率領主席特別顧問兼國際部主任黃介正、文傳會主委凌濤一同會見孫曉雅、AIT副代表柯傑民（Jeremy Cornforth）、政治組組長裴德禮（Bradley Parker）。

國民黨 朱立倫 AIT

延伸閱讀

退群組後朱立倫送iPhone 13 徐巧芯開箱：國民黨人事安排超讚

朱立倫要組藍軍大智庫 長風基金會：不從屬任何黨派

AIT處長拜訪朱立倫 雙方正面看待國民黨駐美代表處互動

影／朱立倫：蔡英文總統兩國論主張是違憲搞台獨

相關新聞

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

行政院長蘇貞昌去年12月1日在立法院答詢時稱信功肉品公司支持政府開放萊豬政策，隨即遭打臉，國民黨立委林為洲也到中正一分局...

蔡英文剛祝福中華民國生日 綠委提修法要公文「去中」

蔡英文總統才在今年國慶文告中「祝福中華民國生日快樂」，並宣示會堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬立場。但民進黨立委羅致...

影／遭鄭麗文譏第一個投降 蘇貞昌怒嗆：不會像你們袂見笑

美國、英國、澳洲日前達成三方安全協議，協助澳洲打造核動力潛艦，引發熱議。國民黨立委鄭麗文今下午質詢時也為了我國是否應爭取...

AIT：孫曉雅會朱立倫 談共同關心議題

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德（Ed Dunn）表示，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今會晤國民黨主...

江啟臣批五倍券「自主判斷找零」惹民怨 蘇貞昌：你講得有道理

振興五倍券上路，但因面額太大，民眾使用時能否找零屢生爭議。國民黨立委江啟臣今質疑，行政院長蘇貞昌以行政解釋允許店家自主判...

凌濤：蔡總統不將謝志偉革職 就是默許他顛覆中華民國

對駐德代表謝志偉稱「一邊舉國旗一邊吐血」，引發社會爭議。國民黨文傳會主委兼發言人凌濤表示，國慶日剛結束，國人就看到現任外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。