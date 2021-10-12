AIT：孫曉雅會朱立倫 談共同關心議題

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德（Ed Dunn）表示，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今會晤國民黨主席朱立倫，討論共同關心的議題。

據了解，雙方談話約一個半小時，美方關切朱立倫上任後的優先事項，也關切國民黨與美方互動；對於國民黨計畫成立駐美辦公室，美方表示非常歡迎強化溝通。

據指出，雙方同意台美之間有許多議題可談，美方隨時可找國民黨討論，國民黨若有任何關切議題，也會隨時聯絡AIT。

記者詢問AIT關於孫曉雅與朱立倫會晤所談議題，鄧艾德透過電郵簡短回應，指雙方討論共同關心的議題。國民黨主席選後，鄧艾德也是透過電郵回覆記者，表示期待與朱立倫合作，促進共同的民主價值及利益。

至於朱立倫訪美行程，相關人士表示，因疫情與交接後的布局等，可能沒辦法依照原定計畫時間赴美，目前傾向延後。國民黨主席選後不久，朱辦曾表示正規畫朱立倫訪美行，最快將會落在今年年底。

國民黨今發布的新聞稿指出，朱立倫在會中提到，已經召集多名學者及退休外交官籌備國民黨駐美聯絡辦公室。據了解，國民黨將請熟悉對美事務的大使級人物擔任主席特使，不定期赴美交流。

國民黨表示，朱立倫當選主席後，孫曉雅首次拜會國民黨中央，當面表達祝賀之意；朱立倫今率領主席特別顧問兼國際部主任黃介正、文傳會主委凌濤一同會見孫曉雅、AIT副代表柯傑民（Jeremy Cornforth）、政治組組長裴德禮（Bradley Parker）。