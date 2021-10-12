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江啟臣批五倍券「自主判斷找零」惹民怨 蘇貞昌：你講得有道理

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
振興五倍券上路，但因面額太大，民眾使用時能否找零屢生爭議。國民黨立委江啟臣今質疑，行政院長蘇貞昌以行政解釋允許店家自主判斷找零與否，與五倍券發放辦法牴觸，應修辦法讓民眾有明確依循。蘇答詢時同意，「你講得有道理」。記者周志豪／攝影
振興五倍券上路，但因面額太大，民眾使用時能否找零屢生爭議。國民黨立委江啟臣今質疑，行政院長蘇貞昌以行政解釋允許店家自主判斷找零與否，與五倍券發放辦法牴觸，應修辦法讓民眾有明確依循。蘇答詢時同意，「你講得有道理」。記者周志豪／攝影

振興五倍券上路，但因面額太大，民眾使用時能否找零屢生爭議。國民黨立委江啟臣今質疑，行政院長蘇貞昌以行政解釋允許店家自主判斷找零與否，與五倍券發放辦法牴觸，應修辦法讓民眾有明確依循。蘇答詢時同意，「你講得有道理」。

蘇貞昌表示，五倍券使用上不得要求找零，但商家願意找可以找，使用者不能強迫商家，不能拿1000元五倍券買10元的東西就要人家找零。

江啟臣質疑，經濟部頒布的五倍券發放辦法明訂五倍券「不得找零、轉售、兌換或退換現金」，現在蘇貞昌的說法算什麼？蘇回應，這是詮釋，「這沒有法律，這是政策」。江追問，所以大家商家與消費者合意就可以找零？蘇回答，是。

江啟臣批評，經濟部規定寫不可以找零，卻又口頭開放，已經造成擾民，服務處電話接不完都在反映五倍券找零發生糾紛這件事情。

經濟部長王美花允諾，相關辦法三倍券也是這樣做，但會要求同仁乾脆把解釋納入辦法中，把辦法寫清楚。蘇貞昌聞言也回復江啟臣表示，「你講得有道理，把它寫清楚一點」。

江啟臣 蘇貞昌 五倍券

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