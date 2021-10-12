打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

行政院長蘇貞昌去年12月1日在立法院答詢時稱信功肉品公司支持政府開放萊豬政策，隨即遭打臉，國民黨立委林為洲也到中正一分局告發散布假訊息。蘇下午在立院答覆國民黨立委江啟臣質詢時坦言，至今「沒有」被約詢或收到不起訴通知。

江啟臣質疑，行政院前發言人丁怡銘因皇家牛肉麵事件，去年11月14日也遭告發違反食安法與社維法散布假消息，違反社維法部分1月19日法院裁定不罰，違反食安法部分北檢8月13日也裁定不起訴，為什麼蘇貞昌案子都沒有查？

內政部長徐國勇表示，蘇貞昌這個個案，基本上內政部長不會干涉，但既然江啟臣提出，「我就去了解一下」，但案子發展「也要看構成與主觀要件」。徐猜測，去年蘇遭質疑時有公開解釋，可能因此未被傳訊。

江啟臣反批，林為洲提告後，這起事件就是林與蘇貞昌的司法案件，「不能用『可能是』回答」，更何況社維法的案子，只要一經告發，警察不能裁定，只能把案子送法院審理，警察機關拖了10個月不敢查？

蘇貞昌反酸，不要定調說警察不敢約談，民主自由社會中，總統、院長、部長整天挨告多的是。蘇也提到，刑事訴訟法規定，不是被告就一定要被傳訊，當檢察官認為沒有必要就不用傳訊，「不然院長整天跑法院」。

江啟臣重申，他是問社維法的部分，社違法是警察在辦。江也再反酸，蘇貞昌都知道院長不應天天跑法院，這樣也應體察當前社維法對假消息的過度規範，已經製造寒蟬效應問題。

江啟臣說，108年至今年8月底，依社維法打假消息被移送564件，最後法院裁定處罰的僅23%；108年至今年6月，1493件遭以散布假消息偵辦，起訴後定罪率49.67%，相較一般案件起訴後定罪率96%，也變濫訴，制度已干擾言論自由。

蘇貞昌仍強硬回應，個人被調查困擾，整個社會被假訊息也是困擾；不能假言論自由之名侵害言論自由，相關數據但也證明司法程序嚴謹，可見沒有干預。江再批，這已是浪費司法資源，根本是政府利用檢警打擊言論自由。