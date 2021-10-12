蔡英文剛祝福中華民國生日 綠委提修法要公文「去中」

蔡英文總統才在今年國慶文告中「祝福中華民國生日快樂」，並宣示會堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬立場。但民進黨立委羅致政近日卻提案修「公文程式條例」，將公文發文日期由「國曆」改為「公元」，再推去中惹議。

國民黨團書記長陳玉珍表示，羅致政推動公文「去國體化」，本質就是要把中華民國消失掉，不要在所有公文上出現「中華民國」或「民國」文字，對照蔡總統國慶談話，坐實民進黨就是口中尊稱中華民國，但實際想消滅中華民國。

陳玉珍說，既然民進黨政府處心積慮想消滅中華民國，與其躲躲藏藏、遮遮掩掩、猶抱琵琶，呼籲不如乾脆光明正大推動中華民國憲法或兩岸人民關係條例修憲、修法，直接正面對決。

羅致政提出「公文程式條例」修法草案，要將其中「公文應記明『國曆』年、月、日」規定，修改為「應記明『公元』年、月、日」，表示電子設備、網頁搜尋引擎已鮮少用「民國」紀年，公文是政府機關重要文件，應與時俱進便利民眾生活。

羅致政在提案說明中指出，目前全球僅我國與日本仍使用「本土曆法」，但當前我國正積極加入各種國際組織與協議，因應國際化時代來臨，為與國際接軌，讓公文實務記載能便利通用，去「國曆」可方便締約、協定與公文往返。

陳玉珍表示，公文紀年要由國曆改公元，若真是時勢所趨、時代潮流，也不是不能討論，但羅致政的主張要更明確化，把心裏真正的想法講出來；對照蔡總統才剛擁抱中華民國神主牌，民進黨是否只是借中華民國的殼，事實上要消滅它？

陳玉珍批評，民進黨又想占中華民國便宜，取得一些中華民國派支持，又想消滅中華民國；既然如此，民進黨不用再躲藏，老要藉修這個、那個法令達到一些政治目的，現在就有修憲機會，認為哪些不符現狀、該修，就應光明正大提出來。