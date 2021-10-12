盼高鐵宜蘭站早日定案 陳歐珀提案獲跨黨派立委支持

高鐵延伸宜蘭站址設置爭議延燒，為避免爭議多時導致工程延宕，不利地方發展，民進黨立委陳歐珀今天在立法院會提出臨時提案，建請行政院顧及國家長遠發展利益，並正視宜蘭跨黨派的最大理性共識，儘速審慎檢討擬設站於四城的適當性，有效去除民眾疑慮。

陳歐珀指出，這項重大交通建設中央投資高達約1700億元，不只是攸關宜蘭發展百年大計的關鍵，更關乎未來整個全國鐵道網的構建，請行政院盡速審慎以對，正視宜蘭多數民意，並依照專業評估早日完成選址。

該提案獲跨黨派立委支持，共同提案人還有國民黨立委陳雪生、葉毓蘭、鄭天財、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華、民進黨立委陳亭妃、許智傑、無黨籍立委蘇震清，並有42名跨黨派立委連署，獲院會通過。

提案指出，高鐵延伸宜蘭案是為了打造「西部高鐵、東部快鐵」全國鐵道運輸網的重要一環，對全島運輸及民眾活動型態影響鉅大，高鐵設站選址是成敗關鍵，不可不慎。

陳歐珀說，8月19日交通委員會考察中央囑意設站四城的適當性，建請行政院顧及國家長遠發展利益，並正視宜蘭跨黨派的最大理性共識，儘速完成相關檢討及早定案，也能夠免除民眾的疑慮。

宜蘭縣議會民進黨團今天也發出聲明表示，為了推動高鐵早日定案儘速動工，同時避免影響其他重大建設推動，特別邀請高鐵延伸宜蘭促進會江聰淵會長一同進行討論，針對當前高鐵選址意見進行交流與討論，會中達成「尊重專業評估」、「減少徵用民地」、「降低環評變數」、「縮短施工期程」、「減少共構工程影響」等五點共識下，建請交通部尋覓「宜蘭站以南最合適站址設置高鐵宜蘭站」，以利推動北宜高鐵早日定案、儘速動工。

陳歐珀表示，就高鐵宜蘭站址他一貫秉持「尊重專業，順應民意」，會將地方意見妥善傳達中央並請交通部專業評估後儘早決定高鐵宜蘭站址，讓這項重大交通建設早日順利動工，解決東部交通建設不足的問題。