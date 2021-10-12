謝志偉指邊舉國旗邊吐血 民眾黨：和蔡英文互相矛盾

駐德代表謝志偉在臉書發表「國旗告白」，指出「中華民國」和「國旗」只是用來壓制善良台灣人的工具，而國旗之所以仍舊鮮紅，除了因在台灣補了幾十年的鮮血，還有一個原因是「我們一邊舉一邊吐血」。民眾黨發言人楊寶楨今發表聲明表示，謝志偉的論調明顯和蔡英文總統互相矛盾，「希望謝志偉代表可以好好研讀蔡總統的國慶演說稿，不要悖離台灣主流民意。」

楊寶楨表示，蔡總統在談話中表示「國旗不見了我們一起生氣」，也強調了中華民國的「四個堅持」，蔡總統更表示「在台灣生活的人們，已經是一個生命共同體」，民眾黨尊重謝志偉代表的意識形態，但不應該透過偏激言論，在自己的國人同胞內部製造對立和分裂，「蔡政府上下口徑應一致，不要讓民眾摸不著頭緒，國慶日當天擁抱中華民國，過了國慶日之後又是另外一種態度」。