【重磅快評】謝志偉綠布換國旗 蔡總統說好的生氣呢？

蔡英文總統今年國慶演講強調1949年中華民國立足台灣以來已經歷72年，為升級版的兩國論鋪陳，但她也說「國旗不見了，我們一起生氣」；蔡的立論矛盾，不僅惹來大陸反彈，在民進黨內也各有不同解讀，蘇貞昌批大陸剽竊歷史，但沒說出口是「蔡英文又何嘗不是？」，駐德代表謝志偉「告白」邊舉國旗邊吐血，更讓人莫名所以，民進黨這番錯亂要伊於胡底？

蔡英文總統發表國慶演說，提到「過去72年來的發展歷史，讓國家樣貌有了很大的轉變」、「1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年」，一口抹去前面38年中華民國創建的歷史，但她又對中華民國使用110年的國旗發出感性訴求，用「國旗不見了我們一起生氣」的話語，試圖向國人喊話以激起榮辱與共的情感，話說得動聽，但邏輯混亂，連民進黨人也被搞得霧煞煞。

最典型的案例就是行政院長蘇貞昌和駐德代表謝志偉了，蘇貞昌先批大陸紀念辛亥革命是掠中華民國、國民黨之美、歷史不容扭曲。在蔡總統搬出「中華民國72年」的說法後，他又說蔡總統講的都是事實，也符合現狀，抨擊國民黨對共產黨、中華人民共和國指鹿為馬、剽竊歷史，也不敢回應，卻還跟他（指大陸）唱和，深感不值。

蘇貞昌附和蔡總統之餘，同時明批共產黨、暗酸國民黨，一石三鳥，果然口才便給。只是他的理路不夠清楚，鬧了笑話；如果中共紀念辛亥革命是剽竊歷史，那蔡英文切掉中華民國前面的38年，又何嘗不是扭曲歷史？甚至可以說，蔡總統切掉中華民國前面38年，就等同把辛亥革命的論述權送給共產黨，豈不是擺明唱和共產黨，那麼，蘇貞昌要感到不值的對象，應該是蔡總統，而非國民黨，不是嗎？

謝志偉對國旗的告白更讓人感覺匪夷所思，他在國慶日當天持「台灣獨立」的綠布條拍照po臉書發文，他向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，說「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就算手裡舉著這面國旗，心裡想的還是台灣。謝還說，「我們手上所舉的你們的國旗幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血啊！」

謝志偉的舉動很政治，而且很能抓風向，再笨的人也看出來，他的目的就是要唱和蔡英文的新兩國論，他的動作這麼大，應該是收到效果，只是秀過頭了，反而讓人看了不舒服。

要知道，雖然蔡總統切掉中華民國，但也說「國旗不見了，我們一起生氣」，謝志偉話只聽一半，國慶日不拿國旗反拉綠布條，還說一邊舉國旗一邊吐血；這下子，國旗真的不見了，說要生氣的蔡總統到底要不要生氣？行政院被問到此事，也不知如何回應，看來民進黨是沒套好招，大家亂演一通，還是切掉中華民國是真，國旗不見了會生氣是假，大家不必當真，也別再演了？