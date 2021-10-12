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謝志偉心中沒中華民國 黃子哲：把中華民國俸祿吐出來

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
駐德代表謝志偉。圖／取自謝志偉臉書
駐德代表謝志偉。圖／取自謝志偉臉書

駐德代表謝志偉在臉書表示，中華民國國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血，「我們也就不瞞了，就算手裏頭舉著這面國旗，我們心裡頭想的還是台灣」。政治評論黃子哲說，但既然謝志偉不瞞了，那大家也不必忍了，「請把中華民國給你的俸祿吐出來還給納稅人！」

黃子哲批評，謝志偉這種心猿意馬、腳踏雙船的下流騙子，就是道道地地的「渣男」，很少看到渣男的告白可以如此理直氣壯還四處咬人，厚顏無恥的程度，可謂史上最強。

黃子哲表示，謝志偉在中華民國國慶日高舉台灣獨立的旗子，可見他心裡朝思暮想的是「台灣共和國」，暗地裡做的也是台獨的工作，雖然大家早就心知肚明。但既然謝志偉不瞞了，那大家也不必忍了，「請把中華民國給你的俸祿吐出來！」

黃子哲說，謝志偉駐德國擔任代表5年，就以月薪50萬計，加上年終一年以14個月計算，累計迄今約盜領了3500萬元。如果謝志偉還有點骨氣與人樣，別當中華民國的薪水小偷，把錢還給中華民國及其納稅人。

黃子哲說，其實謝志偉最惡劣的是，用自己偏狹的史觀去製造人民的對立，用台獨的意識形態去撕裂中華民國與台灣，用貼標籤的政治鬥爭去挑動台灣社會的對立。

「土地公無畫號，虎不敢咬人。」黃子哲說，若非蔡英文總統開了綠燈，謝志偉也當不了渣男，蔡英文在國慶日上嘴上說維持現狀的主張，其實正和謝志偉一起在維持「憲撞」，像一部失速列車，衝撞中華民國憲法與和平穩定。

謝志偉 黃子哲

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