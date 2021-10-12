藍委高分貝轟謝志偉不適任 吳釗燮：他表現非常優異

駐德代表謝志偉在臉書發文，向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，直說「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就算手裡舉著這面國旗，心裡想的還是台灣。引發國民黨不滿，藍委鄭麗文下午質詢時問外交部長吳釗燮是否該道歉並撤換不適任代表，吳釗燮表示，謝在德國代表政府，表現非常優異。

行政院長蘇貞昌今率內閣成員到立法院施政報告並備詢。鄭麗文質詢時狂轟謝志偉在臉書的言論非常不適當，並問蘇貞昌及吳釗燮，揮國旗是否覺得吐血、委屈。

蘇貞昌答，不委屈，他們一直在為國家、爲兩千三百萬人努力。鄭麗文酸，謝志偉揮國旗揮得很委屈，這樣不認同國旗的人，可以繼續擔任駐外代表嗎？

吳釗燮表示，駐德代表在德國代表國家，代表政府，在當地表現非常優異。鄭麗文則不滿反問「所以可以很吐血很委屈？不應該道歉？」吳釗燮則不斷重申，謝志偉在德國代表國家、代表政府，他的責任就是增進我國和德國各界的關係，他在德國表現非常好。」

面對鄭麗文高分貝質詢，蘇貞昌動氣表示，「現在最努力捍衛的就是我們，你們反而都不敢講」、還反譏「中國國民黨被中國共產黨吃豆腐，講都不敢講」。