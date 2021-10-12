遭鄭麗文譏第一個投降 蘇貞昌怒嗆：不會像你們袂見笑

美國、英國、澳洲日前達成三方安全協議，協助澳洲打造核動力潛艦，引發熱議。國民黨立委鄭麗文今下午質詢時也為了我國是否應爭取發展核子動力潛艦，和行政院長蘇貞昌起激烈爭執，蘇貞昌聽到鄭麗文反嘲「我怕到時候第一個投降的是你」，用台語大罵「不會像你們那麼袂見笑啦！」鄭麗文氣炸要求蘇道歉。

鄭麗文質詢時先是問到，台灣被外媒評為地表最危險地方，如何自保，蘇貞昌是否支持台灣發展核子動力潛艦？蘇揆答，台灣若能發展自我防衛各種能力、各種武器他都支持；國防部長邱國正說，國防防衛一方面要看自己能力，國家面臨嚴峻挑戰，就國軍立場唯一要存在的就是要為中華民國主權、領土而戰。

鄭麗文表示，院長已經表態，國防部立場是否會向美方爭取？蘇揆表示，不是說會去爭取，「我是說我支持，我們要量力而為，」現在能支持自己防衛台灣的他都支持，現在有沒有能力去爭取核子動力，這是另一回事，有沒有必要爭取核子潛艦，要看國防需要，以及自身能力整體評量。

鄭麗文說，台灣當然要主動爭取，不然國防部長很好當，她也可以來當，反正美國給什麼就收什麼？日本執政黨自民黨的總裁候選人，日前也曾對日本是否應取得核子動力潛艦發表主張。

邱國正說，國家外交處境、各種因素，不是要什麼品項就得到什麼品項，我方也要評估。建軍備戰工作不是開口就要什麼。台灣和日本不一樣，外交處境各方面，建軍備戰要的東西只要能防衛作戰，自己國家自己救。

鄭麗文質疑「拿什麼救？我們現在和大陸軍力失衡這麼嚴重，真要玩軍備競賽，我們怎麼打得過？」蘇貞昌臉色難看地反問「現在是怎樣？你是要投降是不是？」鄭回，她問要不要發展核子動力潛艦，政府就自己設限了，「我是問你們防衛決心在哪裡？不是用嘴巴講。如果連核子動力潛艦都不敢爭取，你們說捍衛台灣是真的還是假的？」

蘇貞昌則嗆，他們是努力在做，什麼都不要，投降最好對不對？那下一個鄭麗文是不是要問，要不要爭取航空母艦？他重申，自己有能力發展最先進的都支持，但要不要爭取是另一回事。

鄭麗文說，軍力嚴重失衡，如何有效保衛台灣，不是空口說白話，還譏蘇貞昌「拿掃帚沒辦法跟人家拚啦！」蘇氣得反擊「像你們這樣一張嘴連講都不敢講，連拚都不敢拚，投降最好對不對？」鄭回「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文啦！」

蘇貞昌說「不會像你們那樣不要臉啦！」鄭麗文聽聞氣炸，隨即要求副院長蔡其昌暫停，並走下質詢台指著蘇貞昌大罵「什麼意思？可以這樣出言羞辱立委？」要求蘇貞昌道歉。蘇則不甘示弱回「你走出來是要打架嗎？」

鄭麗文繼續大罵，「你拿口水、拿掃帚保衛國家嗎？連疫苗都拿不到怎麼保衛國家？你憑什麼羞辱立法委員，你給我道歉！你以為你是誰」、「我從頭到尾以禮相敬，還不夠有禮貌嗎？你不要見笑轉生氣；」蘇貞昌則怒回「當時還要拜託我去給你站台助選，還要我拉著手喊凍蒜，我真覺得丟臉！」

蔡其昌急忙打圓場表示，大家先冷靜，立法院是理性論證的地方，大家不要有太多情緒，兩人才繼續開始詢答。