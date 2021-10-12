【重磅快評】謝志偉說ROC騎台灣頭上 這是什麼共識？

今年國慶，蔡英文總統以「共識化分歧，團結守護台灣」為題發表致詞，對兩岸關係和中華民國提了不少的論述。她說，「國旗不見了我們一起生氣，台灣被打壓我們一起憤怒，這就是我們榮辱與共的情感」。她還說，在這個包容的國度裡，「不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外」。看起來，蔡總統的意思，是以中華民國、中華民國國旗作為「化解分歧求共識」的基礎。

不過這段充滿文青語言的文字，首先出來打臉的，卻是蔡總統自己任命的駐德國代表謝志偉。國慶日當天，謝志偉就在臉書秀出自己和綠色的「台灣獨立旗」合照照片，還附上說明，說「既然是中華民國台灣的國慶，不能只有中華民國的歌聲，也要有台灣人的心聲」。看來，在謝志偉眼裡，中華民國和台灣不但是兩件事，而且是互相矛盾的兩件事。

果然到了今天，謝志偉又進一步闡述，說中華民國國旗至今仍舊鮮紅，是因為「曾在台灣補了幾十年的鮮血」，還說「以往是中華民國騎在台灣頭上，如今是台灣背著中華民國」。謝大使嫌這樣羞辱中華民國和國旗不夠，又補刀說他願意「學習或可以勉強自己適應這面曾染滿台灣人鮮血的國旗」，對於承認中華民國和國旗，委屈之情溢於言表。

除了謝志偉，另一位因為民進黨執政而雞犬升天，被民進黨政府酬庸為為華視總經理的莊豐嘉也不遑多讓，說雙十國慶是「幫幽靈國慶生」。細節寫了什麼不太重要，總之就是說中華民國是個「幽靈國」，雙十國慶是幫幽靈國慶生。換句話說，他就是說蔡總統要拿來當共識的中華民國根本不存在，而是幽靈。

如果謝志偉、莊豐嘉都是平民百姓也就罷了，但前者是代表中華民國駐德國的代表，由總統親自任命；後者則是公廣集團電子媒體的大總管，某種程度來說，當然也代表執政者的意志。而且，這兩人都領著中華民國政府給的薪水。不知謝志偉領到幾十萬中華民國政府發的月薪時，是否一樣委屈；莊豐嘉在「中華」電視台當總經理，是不是也覺得自己很幽靈？

蔡總統說要化解的歧見，應該是針對在野黨而來。不過看來歧見最大的，反而是來自民進黨自己人，甚至是蔡英文和民進黨自己的高官。連自己人的歧見都化解不了，蔡總統是要和誰取得共識？