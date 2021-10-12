【重磅快評】把人民當傻瓜和盤子的簡訊實聯制該廢了吧

根據統計，1922簡訊實聯制現在每天約發出1500萬到2000萬則，從五月下旬上路迄今，近半年來累積已使用23億則，當初NCC編列補貼電信業者的3億元就快燒完，今天（12日）NCC主委陳耀祥向業者喊話，希望電信業者能共體時艱，在預算額度內把簡訊實聯制「撐」到最後。疫情已趨緩，各項管制措施已逐漸放寬的情況下，這勞民又傷財，且根本發揮不了疫調作用的簡訊實聯制，真的不要再「撐」了，速速下台一鞠躬才是正辦。

從疫情上路以來推動的簡訊實聯制，堪稱是最擾民卻也最「廢」的規定。大家出入各種商店、公共場所都被要求掃碼，甚至店家還會派出專人監看。當初推出簡訊實聯制時，設計者政委唐鳳還大張旗鼓地在行政院舉行記者會，被行政院包裝成了不起的天才發明，標榜民眾不用付錢，費用完全由電信業者吸收。後來到了立法院審查預算，外界才赫然發現，NCC根本就編了８億元給電信業者，NCC的錢從哪裡來，還不是你我的口袋掏出來的嗎？後來立法院砍了剩3億，才會出現不夠用的情況。

重點是，簡訊實聯制要真能發揮足跡疫調效用，大家忍受一時不便就算了。後來幾次發生疫情擴大感染，地方政府需要疫調時，才發現這個簡訊實聯制的資料又多又難用，根本就發揮不了效果，大家都瞎忙一場。最實際的案例就是，上月外國航空公司發生3名機師染疫，指揮中心竟狂發了110萬則細胞簡訊，就有立委質疑，自己也收到細胞簡訊，上網查詢卻發現自己根本沒有被指揮中心調足跡資料，質疑指揮中心為何要捨棄實聯制資料，居然為了3名機師匡列了110萬人？指揮中心這種亂槍打鳥的匡列法，不僅搞得人心惶惶，更凸顯了簡訊實聯制的「廢」。

勞民傷財的簡訊實聯制沒發揮疫調效果也就罷了，6月間還被法官投書吹哨，指警方在搜索票聲請書中，利用嫌犯發送的簡訊實聯制來鎖定足跡，把簡訊實聯制當成犯罪偵防，根本已經違反僅作為疫調的承諾，更讓這些涉及人民個資及隱私的簡訊管理問題浮上檯面。也因為法官的吹哨，外界才發現，現行也沒有法令約束規範這些簡訊資料能被好好地保存並依法在一定期限內刪除，且不被濫用在政府防疫的大旗下下，根本已經侵犯人民權益。

現在疫情已趨緩，許多管制都已放寬下，尤其5倍券上路後，政府要大家消費衝經濟的同時，檢討簡訊實聯制的存廢更是迫切，事實上，不少商家根本已睜隻眼閉隻眼，大家演演戲罷了，簡訊實聯制基本上已名存實亡，徒具形式。難怪日前有民眾在PTT上詢問戴口罩與簡訊實聯制何者該先廢時，大家口徑一致地投了後者，認為口罩至少還有實際防護，簡訊實聯制被認定最假掰最無用的防疫政策，根本早已失去意義。

退一萬步想，就算實聯制真有其必要，非得用這種最落伍又最花錢的簡訊回傳法嗎？難道就不能設計一款App，讓民眾透過這款App回傳足跡，根本不用花這種冤枉錢，這對有天才IT大臣之稱的唐鳳而言，應該不是太困難的事吧。