謝郭董露餡？被抓包第九類 徐巧芯：塔綠班黑人變搞笑

國民黨台北市議員徐巧芯過去曾在疫苗意願登記7月啟動時，表示自己非第九、十類人員卻登記成功，質疑系統有問題，不過徐日前在郭台銘臉書留言「謝謝郭董！已預約10月13日打BNT」，被抓包是以第九類身分預約疫苗。徐巧芯今天在臉書表示，「民進黨側翼，如黑糖葛格等人自以為抓到我的把柄，說我為什麼可以打疫苗、是不是特權，這根本是胡亂攻擊一通，不過是再次搞笑而已。」

徐巧芯說，塔綠班想黑人也要拿出一點程度來，不要每次都搞笑，變成側翼小丑。

徐巧芯今天在臉書說明預約疫苗過程，徐說，一開始1922預約系統上沒寫分類，她去年就醫紀錄只有一次感冒、一次牙醫，沒有慢性病、更無處方籤，無法理解為何開放50歲以上、及第九類的竟然有她，懷疑是不是系統有問題，為避免爭議，她也在釐清之前取消意願登記。

徐巧芯說，後來唐鳳更改系統，可以直接在系統上看到分類，她被列在「第九類」，那看牙齒不可能，確定是因為感冒，唐鳳1922系統修正，代表她之前的質疑有道理，不然幹嘛要改？

徐說，後來發現很多年輕人也跟她一樣，感冒時有誘發支氣管發炎情形，領取相關藥物，單純因為這樣，就被列為第九類。其實醫生當場跟她說只是感冒，吃藥就會好，也不需要複診，後來也沒再以相關病症就醫，任何人都不會覺得自己這樣有什麼身體上的問題。但身分別無法改變，只能照1922的分類按時預約，也就是這一梯次的BNT。

徐巧芯說，她不是約殘劑，也沒有特權。

徐表示，實際上，這根本不是新聞，這件事情她早在公開的政論節目都談過，並且質疑第九類的分類是否不夠嚴謹，側翼不夠用功，先前都沒看到，才會以為自己挖到寶。

另外，徐也提到，第九類的身分非她能夠更改，根本沒有任何管道可以更改，所以如果她不按照政府的時程施打，等輪到她的年齡時一樣不能打，就會被排到更後面去，不過黑糖葛格等人的知識水平，顯然沒辦法想到這一層，不知該說非常遺憾，還是合情合理。

徐巧芯說，塔綠班想黑人也要拿出一點程度來，不要每次都搞笑，變成側翼小丑。