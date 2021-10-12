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台灣加強外交互動 民主、產業並行

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣除了呼應美國的民主同盟外，也要增加與其他國家的經貿及科技互動，爭取國際支持最大化！」12日的國策院研討會上，民進黨立委郭國文表示，台灣要以民主價值與爭取國際認同；不過台灣世代智庫執行長陳冠廷認為，除了民主價值外，也要增加台灣在國際的戰略價值，如科技、晶片等領域。

宣揚民主價值同盟

郭國文說，他對蔡總統國慶文告最讚同的地方，就是「民主大聯盟、國際加好友」的部分，他認為台灣從新冠肺炎防治工作開始，與更多國家有實質的交流，加上民主價值的宣揚，讓台灣在國際上的重要性增加。他強調特別是加入CPTPP需要爭取日本支持，而且也不能排除美國重回CPTPP。

他擔心，若自民黨未能在月底的選舉單獨過半，黨魁岸田過去較親中的立場，加上聯合執政的公明黨也對中較友善，中國也積極申請加入CPTPP下，將對台灣不利，因此他希望強化目前美日台的三方國會議員對談層級，增加3國在科技與經貿上的交流，彰顯民主大聯盟的價值。

台灣智庫諮詢委員董立文指出，習近平對台統一的力道比過去胡錦濤要強很多，連辛亥革命都希望國民黨消失，在中國的辛亥革命典禮上還替國民黨指派代表，因此他對蔡總統的國慶談話也非常認同，除了彰顯民主以外，也更加凝固台灣生命共同體。

加強戰略產業

陳冠廷則認為，民主同盟的出發點雖然很好，世界上仍有許多國家並不喜歡此想法，而台灣必須要增加其在國際上的不可取代性，要讓世界知道失去台灣的價值有多大，因此除了與價值相近的國家交好以外，也要多利用關鍵戰略產業，如晶片、貿易等面向，爭取更多國家認同，確保台灣在國際上更安全。

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郭國文 辛亥革命

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