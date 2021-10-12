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岸田盼兩岸對話解決 外交部：感謝日政府關注台海局勢

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播畫面
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播畫面

日本首相岸田文雄在國會答詢提到台灣是重要夥伴，以及盼兩岸透過對話解決，我外交部發言人歐江安表示，感謝日本政府維持一貫高度關注台海和平穩定局勢的立場。

歐江安指出，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治及市場經濟等核心價值，互為重要友人及互頼夥伴；近來日本政府與朝野各界友我人士多次表達支持或歡迎台灣參與世界衛生組織（WHO）及加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等立場，彰顯雙方在各領域具有共同合作利益。

歐江安說，未來我政府將持續與日本共同努力，深化全方位實質友好合作關係，攜手維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部今舉行線上例行新聞說明會，歐江安感謝立陶宛兩度贈台疫苗，以及感謝法國參議員訪團、澳洲前總理艾波特等重要貴賓上周來訪；進行業務簡報的北美司長徐佑典回應媒體提問，表示美國已向我方說明美中國安高層談話、美台正討論與規畫舉辦第二屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）。

日本 外交部

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