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駁中華民國72年說 陳玉珍：依台灣前途決議文至少76年
蔡英文總統國慶演說中五度提起中華民國至今僅72年，被認為切斷1949年以前的中華民國，這份國慶演說也被解讀為兩國論。國民黨立院黨團書記長陳玉珍今直疑，即便以民進黨台灣前途決議文邏輯，中華民國的國齡應由收復金門的民國34年起算，國齡應該至少也是76年。
陳玉珍表示，據民進黨台灣前途決議文說法，國家領土範圍含台澎金馬，其中台灣本島是民國38年收復，但中華民國收復金門、中央政府到金門島是民國34年，要把共有部分一起算，所以應是76年，蔡總統為何迴避？
蔡英文總統在國慶文告中提到，立法院正推動的憲改會以中華民國憲法為基礎。陳玉珍也質疑，憲法增修條文明定「為因應國家統一前之需要」，中華民國領土包含大陸與自由地區，蔡所謂的根據中華民國憲法，是根據這樣的精神？
陳玉珍說，蔡總統要在中華民國憲法基礎修憲，就先說清楚對其中的一中原則是要接受，還是要把它修掉，不要含混的拿中華民國的殼，又不是真的要尊崇他的精神。
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