綠營憂高鐵選址重創選情？江聰淵鬆口：宜蘭站以南也可以
針對高鐵延伸宜蘭的站址爭議，民進黨宜蘭縣議會黨團為了推動高鐵早日動工，今天邀請宜蘭市長江聰淵討論，針對選址達成尊重專業評估、減少徵用民地、降低環評變數、縮短施工期程、減少共構工程影響等5項共識，決定建議中央也可以尋找「宜蘭站以南最合適的站址」。
高鐵四個站址中，縣政府去年底就建議在「縣政中心站」，它位於宜蘭中心位置，但市長江聰淵及民進黨議會黨團總召陳俊宇表態支持在縣政中心站北邊的「宜蘭站」。
由於溪南地區民眾多數主張在距離他們比較近的「縣政中心站」，加上溪南又是民進黨大票倉，若江聰淵再堅持主張宜蘭站，對於參選下屆縣長的選情非常不利，民進黨內部擔心再不轉彎，下屆縣長不必選了，也會拖累鄉鎮市長及議員選舉。
今天與會成員表示，多數民眾對於高鐵延伸宜蘭產生的便利性、發展性都有所期待，當然也會對於高鐵宜蘭設站有不同的思考看法，然而整體高鐵工程要思考的不僅有站址選定，整個工程施作的難易程度、軌道建設的專業數據、對於其他重大交通建設的影響都要同時納入考量，也要能夠站在全縣發展角度來思考，包括連結各鄉鎮便利性、道路工程銜接的完整性等。
對於黨團會議建議，共同出席的宜蘭市長江聰淵表示，依據9月25日交通部鐵道局的報告資料，儘管宜蘭站的運能及旅運人次最高，但是考量工程執行面，共構工程執行介面複雜且共構後站體高度達32公尺，可能延宕鐵路高架化工程40個月以上的重大影響。
他說，為讓高鐵早日完成定案儘速動工，及避免影響鐵路高架化的前提之下，尊重黨團的建議及對全縣多數縣民的便利性考量，尋覓「宜蘭站以南最合適站址作為高鐵宜蘭站，也是可行的選項。」
依照黨團決議「宜蘭站以南」，由於羅東站腹地不足，此舉使得「縣政中心站」當成站址的可能性大增。
黨團指出，就目前交通部所提供的資料顯示，其他候選站址中，同時也有著延宕鐵路高架化工程達28個月以上、用地取得時程難以確定、環境影響評估變數多、共構工程技術複雜等不確定因素，希望交通部能夠針對前述因素，協助完善相關規劃作業，針對減少區段徵收面積、降低環評變數、縮短施工期程、站體高度降低至17公尺等方向加速作業，來讓高鐵延伸宜蘭早日定案儘速動工。
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