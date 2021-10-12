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馬英九批國慶演說違憲 綠：你統治過中共人民共和國嗎?

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
馬英九批國慶演說違憲，民就黨回批，馬任內統治過中共嗎。本報系資料照
馬英九批國慶演說違憲，民就黨回批，馬任內統治過中共嗎。本報系資料照

前總統馬英九今天表示，蔡英文總統國慶演說「違憲」、「擔心影響我們跟美國的互信」等。民進黨表示，中華民國和中華人民共和國原本就互不隸屬，難道馬英九不同意這是歷史事實和現實狀態？馬總統任內有統治過中華人民共和國的任何一寸土地嗎？還是，中華民國應該屬於中華人民共和國的一部分？

民進黨認為，蔡總統國慶演說中的「四個堅持」主張，充分展現捍衛國家主權、民主自由生活方式的堅定態度。請問馬英九，「四個堅持」哪一項講錯？哪一項違憲？哪一項沒有得到主流民意的支持？馬英九曾擔任過中華民國總統，應該要有中華民國總統的認知，而不是隨著中共統戰宣傳起舞。

民進黨指出，1949年後，兩岸的政經制度與政治價值早已南轅北轍，中華民國和中華人民共和國互不隸屬既是兩岸現狀，也是台灣人民的共同認知。民進黨質疑，馬英九2004年接受「星島日報」專訪時，曾說出「兩岸人民決定台灣未來」；但又在2008年聲稱「台灣是主權獨立的國家，台灣的前途是由台灣人民決定，這是無庸置疑的」，馬英九的論述時常昨是今非、自打嘴巴，誠信何在？

民進黨表示，蔡總統執政後，台美關係堅實穩固、堅若磐石，更勝於馬政府時期；對於民進黨政府極力維護台海和平穩定，美國政府也多次表達肯定；反觀國民黨人，一再操作「反美」的鬥爭手段，牟取政治利益，打擊台美經貿的正常發展，甚至在阿富汗情勢變化時，還呼應中國的大外宣，操弄「疑美論」，完全向中共站隊，儼然成為中共在台的代理人，遺憾馬英九都視而不見。

馬英九 民進黨

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