蔡英文雙十演講挨批 鄭文燦：總統演說感動了許多人
蔡英文總統在雙十國慶演講中，提到4個堅持卻讓國民黨全力反擊，認為總統講的內容有違憲，桃園市長鄭文燦今出席中壢宏其婦幼醫院智慧產房揭幕活動表示，總統的演說感動了許多人，不曉得為什麼在野黨會有如此不一樣的反應。
國民黨主席朱立倫認為，總統蔡英文在雙十演講中提到的，中華民國立足台灣72年，這根本是改變現狀，鄭文燦今天出席活動指出，總統的演說感動很多人，有感性也有堅持，大部分的民眾感受是，把他們心中的心聲都講出來，不曉得為什麼在野黨會有如此不一樣的反應。
鄭文燦進一步說，其實總統對兩岸定位，有善意也有承諾，也有維護現狀的決心，當然也要有4個堅持，防止現狀被破壞，這部分也是大家的共識。所以這個時刻團結能夠形成共識還是蠻重要的，希望不論政黨競爭的界線為何，對外要一致團結。
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