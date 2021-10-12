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蔡讓中華民國折壽？柯文哲：我打瞌睡 聽到72也奇怪
蔡英文總統國慶談話，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，中華民國110年，為何在蔡總統口中折壽成72年？蔡總統愧對中華民國總統名器，有負國人所託。對此，台北市長柯文哲也表示，「你不要看我(國慶大會)在打瞌睡，聽到那72....，也覺得奇怪，這72從哪裡來？」
柯文哲說，中華民國110年，但有人刻意要從1949年才算起...，柯說，「那一天，其實我坐在(國慶大會)哪裡，你不要看我在打瞌睡，聽到那72...，覺得奇怪，這72從哪裡來？也想一下，也許蔡總統有她的堅持，她的考量。」
柯說，只是說，每個人個性不一樣，像他倒覺得......，原本柯文哲還要講下去，不過刻意打斷，表示72年就給蔡總統自己解釋，為什麼要刻意說72年？」
不過柯文哲也提到，她知道蔡總統的算法，是從1949年國民黨敗退來台灣與大陸分治那地方算起，至於蔡英文為什麼要刻意這樣講？「這是蔡英文講的，我又不能幫她解釋。」
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