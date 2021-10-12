綠前竹縣長：竹竹合併 林智堅絕對選不贏

大新竹合併議題受討論。民進黨籍新竹縣前縣長林光華今天表示，從選舉的角度來看該案對民進黨未必有利，若成功合併，現任新竹市長林智堅絕對選不上合併後第一任首長。民進黨立院黨團總召柯建銘則說，會不會選上還言之過早，但藍綠都該放下政治盤算，合併對新竹是正面發展，對的事情就算選舉會很拚，還是要面對。

獨派團體台灣客社今天舉辦「竹竹合併座談會」。林光華會中表示，最近蔡英文總統曾徵詢此議題看法，自己也向蔡總統說，既然已經是進入第二任期的總統，施政要有從國家整體規劃的高度。

林光華指出，新竹縣市合併議題早在20幾年就曾提過，當年台北市、高雄市兩個院轄市就佔了全國42％的統籌分配款，實在不合理。自己在民進黨團擔任總召時，曾經也想透過修「財政劃分法」來解決問題，但民進黨團在立法院人數不足為果；現在既然民進黨已經第二次全面執政，應該先修財劃法，從根本解決縣市資源分配嚴重不均問題。

林光華說，外界批評林智堅充滿政治算計，但坦白講，若合併後當選的絕對不會是林智堅，因為新竹市議會、新竹縣等都有國民黨勢力，新竹縣議會甚至連勞動黨都有一席之地，並非合併民進黨就能再獲勝。

柯建銘表示，新竹縣市合併後本來就未必好選，但民進黨從來就不是只打穩贏的選戰，包括自己2016年重回新竹選區域立委，當時情況也一度危及；民進黨面對大新竹合併議題沒有政治算計，反而是國民黨、民眾黨、時代力量才為了各自的政治利益反對合併，甚至有人主張加入苗栗合併，這都是把不同問題混為一談，要讓合併破局的抹黑。

時代力量立委邱顯智表示，憑什麼只有六都首長才可以列席行政院院會，又為何財政資源六都與非六都差距如此之大，因此應通盤檢討全國區域發展情況，但並非只針對新竹做修法。民進黨前立委吳宜臻指出，合併後是否發生原屬農業縣的部分農地變成都市用地，破壞了當地原有的生活方式等，是政府在該議題上要一併思考的地方。