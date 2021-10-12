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蔡英文四堅持 柯文哲嗆「廢話」：我講就變中共同路人

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
總統蔡英文國慶談話發表「四個堅持」，柯文哲嗆不服氣，「為什麼她(蔡總統)講就是台灣價值，我們講就是中共同路人？」記者林麗玉／攝影
總統蔡英文國慶談話發表「四個堅持」，柯文哲嗆不服氣，「為什麼她(蔡總統)講就是台灣價值，我們講就是中共同路人？」記者林麗玉／攝影

總統蔡英文國慶談話發表「四個堅持」，並提及與中華人民共和國互不隸屬，被解讀為兩國論。台北市長柯文哲今天被問及蔡總統國慶談話，柯文哲不服氣嗆說，「為什麼她(蔡總統)講就是台灣價值，我們講就是中共同路人？」四個堅持的堅持民主自由的憲政體制，這不是廢話，這不是應該的嗎？

柯文哲說，蔡英文總統講話的實時內容，其實與我們平常在講，沒有什麼不一樣。只是說常常會覺得不服氣，「為什麼她講就是台灣價值，我們講就是中共同路人？」蔡英文的四個堅持，其中「堅持民主自由的憲政體制」，這不是廢話，這不是應該的嗎？

柯也再嗆，蔡英文政府不能說「堅持民主自由憲政體制」，可是明明就是政媒合一的政治體制，當年退出媒體是誰講的？現在卻是黨政軍進入媒體，每天用名嘴、側翼，將反對你的全打成中共同路人，自己同胞製造敵人，這是他覺得不對的地方。

至於「台灣主權不容外來控制的侵入」，柯文哲說，本來就是這樣；「台灣前途由台灣人民決定」，這本來也是應該；「台灣、大陸治權不及對方控制的區域」，這也是政治現實，但要看怎麼講。

柯文哲說，他倒覺得，蔡英文講話的實質內容，應該符合台灣人民的最大公約數，這沒有問題，只是重點是這是現實，「現實中她(蔡)是怎麼做？未來怎麼做？這要討論。」

柯文哲也說，台灣與大陸方面很多意見不一致，所以他以前才提出五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重，互相合作，最難的就是互相諒解。

柯文哲表示，台灣與大陸在清朝時是一體，兩邊同屬一個中國，從甲午戰爭以後已經超過120年，隔了1945年、1949年，過去120多年就是各幹各的，這也是事實，但現在這些爭執、不一樣的地方，看要怎麼處理？

柯說，他的結論是，蔡總統講話的實質內容，他沒意見，只是要怎麼講？要怎麼做，這才是大問題。

柯文哲 蔡英文 中共

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