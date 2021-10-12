核災食品換CPTPP？ 蘇貞昌：不會讓輻射食品進口

行政院長蘇貞昌今天到立院進行施政報告備詢，國民黨立委林德福質詢指出，蔡英文總統去年8月趁立法院休會期間，以行政措施開放萊豬進口，國人也擔心日本核災食品進口，作為加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的條件。對此，蘇貞昌說，任何有核能輻射食品，我們都不會讓它進口，保障人民是政府責任，「會依照科學證據、國際標準來做。」

林德福提醒，上回「反核食公投」以779萬票過關，不能漠視民意、不能再片面宣布解禁。他說，當初民意就是反對萊豬進口，如今又有核輻射食品，提醒蘇揆核輻射食品不要再以突襲的方式來開放，「日本人都不敢吃，憑什麼台灣要吃？」

他擔心，12月18日公投結束後，政府就會為了加入CPTPP，片面開放核災食品。對此，蘇貞昌強調，有核輻射食品都不會進口，保障人民的健康是政府責任，會依科學證據與國際標準來做，「連日本外務大臣沒有這樣的交換條件，沒有國家敢讓國民吃核食，沒有人會接受。」