快訊

好消息！屏東挖眼案被害人本周出院 視力初步保住了

圓規颱風沒來、東半部卻風雨驚人 氣象局解釋了

核災食品換CPTPP？ 蘇貞昌：不會讓輻射食品進口

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌今天到立院進行施政報告備詢，國民黨立委林德福質詢指出，蔡英文總統去年8月趁立法院休會期間，以行政措施開放萊豬進口，國人也擔心日本核災食品進口，作為加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的條件。對此，蘇貞昌說，任何有核能輻射食品，我們都不會讓它進口，保障人民是政府責任，「會依照科學證據、國際標準來做。」

林德福提醒，上回「反核食公投」以779萬票過關，不能漠視民意、不能再片面宣布解禁。他說，當初民意就是反對萊豬進口，如今又有核輻射食品，提醒蘇揆核輻射食品不要再以突襲的方式來開放，「日本人都不敢吃，憑什麼台灣要吃？」

他擔心，12月18日公投結束後，政府就會為了加入CPTPP，片面開放核災食品。對此，蘇貞昌強調，有核輻射食品都不會進口，保障人民的健康是政府責任，會依科學證據與國際標準來做，「連日本外務大臣沒有這樣的交換條件，沒有國家敢讓國民吃核食，沒有人會接受。」

輻射 核災食品 日本

延伸閱讀

現階段朝向清零 陳時中：拚年底前第二劑覆蓋率達6成

委員質疑疫情破口沒道歉 陳時中：根據事實從沒有要隱瞞

軍公教調薪逾4％？ 蘇貞昌：尊重審議委員會

五倍券官網現簡體字 蘇貞昌：沒做好的就盡快修正

相關新聞

謝志偉「國旗告白」：至今鮮紅靠幾十年台灣人鮮血

駐德代表謝志偉在臉書發文，向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，直說「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就...

第2屆台美經濟繁榮夥伴對話 外交部：討論規劃中

外交部北美司司長徐佑典今天表示，台灣與美國對今年舉辦第2屆台美經濟繁榮夥伴對話，正討論相關議程、與會層級及其他規畫；有結...

防堵紅色資本入侵我國關鍵技術 時力籲即刻修法

時代力量立法院黨團今舉行記者會指出，現行僑外資投資審查規範漏洞百出，紅色資本非常容易鑽漏洞，入侵我國關鍵技術及關鍵基礎設...

核災食品換CPTPP？ 蘇貞昌：不會讓輻射食品進口

行政院長蘇貞昌今天到立院進行施政報告備詢，國民黨立委林德福質詢指出，蔡英文總統去年8月趁立法院休會期間，以行政措施開放萊...

AIT處長拜訪朱立倫 雙方正面看待國民黨駐美代表處互動

國民黨主席朱立倫7日召開「國民黨國際工作小組」第一次工作會議，決議邀請重量級人士擔任主席特使，籌備駐美代表處並不定期赴美...

美中瑞士會談 外交部：美已詳盡說明 對台安全承諾不變

外交部北美司司長徐佑典今指出，關於近期美中國安高層談話，美國已向我方詳盡簡報與說明；拜登政府對台相關安全承諾不變，外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。