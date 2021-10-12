防堵紅色資本入侵我國關鍵技術 時力籲即刻修法

時代力量立法院黨團今舉行記者會指出，現行僑外資投資審查規範漏洞百出，紅色資本非常容易鑽漏洞，入侵我國關鍵技術及關鍵基礎設施。時力也呼籲，政府必須意識到紅色資本入侵的嚴重性，迅速啟動「外國人投資條例」、「華僑回國投資條例」等修法。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，審查現行資本進入台灣所採用的「雙軌制」需要整體檢討，目前境外資本的審查，根據資金來源區分中資和僑外資，有寬嚴不一的審查規範，導致紅色資本非常容易溜進台灣，如涉及台灣高科技機密的嘉里大榮案、事關幾十億金流的蝦皮案、及威脅台灣國家安全的中共國務院控制高雄港碼頭案。

時代力量黨團總召邱顯智表示，學者專家指出我國現行的投資規範亦不夠嚴密，將「投資」和「業務」切為二個階段，並予以不同程度的規範，然而對於前階段的投資採取較低密度的規範，可能錯失介入管制的時機，他也提到，應採取大股東適格性審查及股權結構管制，維護國家安全和產業競爭力。「面對中國資本的威脅，連美國都審慎以對，台灣對投資的審查更加沒有放鬆的本錢，時力黨團會持續推進相關討論，並提出修法版本」。

時代力量黨團幹事長王婉諭則說，現行經濟部的政策不但並未考慮投審會的重要性，甚至反其道而行，為了精簡組織，擬將投審會與投資業務處合併為同一個機關，職權難以相互制衡、導致球員兼裁判之嫌，經濟部應對相關疑慮提供說明並加以檢討。