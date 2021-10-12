快訊

好消息！屏東挖眼案被害人本周出院 視力初步保住了

圓規颱風沒來、東半部卻風雨驚人 氣象局解釋了

AIT處長拜訪朱立倫 雙方正面看待國民黨駐美代表處互動

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅。本報資料照片
美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅。本報資料照片

國民黨主席朱立倫7日召開「國民黨國際工作小組」第一次工作會議，決議邀請重量級人士擔任主席特使，籌備駐美代表處並不定期赴美溝通。今日美國在台協會（AIT）處長孫曉雅赴黨中央拜會朱立倫，雙方談及甫結束的美台工業會，正面看待國民黨面對接下來駐華府代表處的互動。並希望未來有更多互訪，甚至以午餐會方式多交流。

朱立倫日前開會時特別強調國際部需加強與日本政黨、新加坡、及歐盟的外交工作，及與外國駐台外交機構、外媒駐台記者的互動，並籌組藍軍大智庫，培養藍營外交青年人才。

今日到訪成員包括孫曉雅、副處長柯傑民、政治組長裴德禮等人。黨中央則是朱立倫、國際事務部主任黃介正、文傳會主委凌濤、前發言人黃裕鈞陪同。

朱立倫 國民黨

延伸閱讀

影／朱立倫：蔡英文總統兩國論主張是違憲搞台獨

邀張善政任智庫副董 朱立倫：組大智庫形成影子內閣

藍：九合一選後公布黨版國安戰略準則作為2024大選基礎

【即時短評】朱立倫找張善政拉大智庫格局 邁向「執政藍」

相關新聞

謝志偉「國旗告白」：至今鮮紅靠幾十年台灣人鮮血

駐德代表謝志偉在臉書發文，向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，直說「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就...

蔡英文四堅持 柯文哲嗆「廢話」：我講就變中共同路人

總統蔡英文國慶談話發表「四個堅持」，並提及與中華人民共和國互不隸屬，被解讀為兩國論。台北市長柯文哲今天被問及蔡總統國慶談...

第2屆台美經濟繁榮夥伴對話 外交部：討論規劃中

外交部北美司司長徐佑典今天表示，台灣與美國對今年舉辦第2屆台美經濟繁榮夥伴對話，正討論相關議程、與會層級及其他規畫；有結...

防堵紅色資本入侵我國關鍵技術 時力籲即刻修法

時代力量立法院黨團今舉行記者會指出，現行僑外資投資審查規範漏洞百出，紅色資本非常容易鑽漏洞，入侵我國關鍵技術及關鍵基礎設...

核災食品換CPTPP？ 蘇貞昌：不會讓輻射食品進口

行政院長蘇貞昌今天到立院進行施政報告備詢，國民黨立委林德福質詢指出，蔡英文總統去年8月趁立法院休會期間，以行政措施開放萊...

AIT處長拜訪朱立倫 雙方正面看待國民黨駐美代表處互動

國民黨主席朱立倫7日召開「國民黨國際工作小組」第一次工作會議，決議邀請重量級人士擔任主席特使，籌備駐美代表處並不定期赴美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。