AIT處長拜訪朱立倫 雙方正面看待國民黨駐美代表處互動

國民黨主席朱立倫7日召開「國民黨國際工作小組」第一次工作會議，決議邀請重量級人士擔任主席特使，籌備駐美代表處並不定期赴美溝通。今日美國在台協會（AIT）處長孫曉雅赴黨中央拜會朱立倫，雙方談及甫結束的美台工業會，正面看待國民黨面對接下來駐華府代表處的互動。並希望未來有更多互訪，甚至以午餐會方式多交流。

朱立倫日前開會時特別強調國際部需加強與日本政黨、新加坡、及歐盟的外交工作，及與外國駐台外交機構、外媒駐台記者的互動，並籌組藍軍大智庫，培養藍營外交青年人才。

今日到訪成員包括孫曉雅、副處長柯傑民、政治組長裴德禮等人。黨中央則是朱立倫、國際事務部主任黃介正、文傳會主委凌濤、前發言人黃裕鈞陪同。