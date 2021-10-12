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美中瑞士會談 外交部：美已詳盡說明 對台安全承諾不變

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部北美司司長徐佑典。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播畫面
外交部北美司司長徐佑典。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播畫面

外交部北美司司長徐佑典今指出，關於近期美中國安高層談話，美國已向我方詳盡簡報與說明；拜登政府對台相關安全承諾不變，外交部相信台美關係會在既有的良好基礎上繼續穩健發展。

此外，徐佑典表示，去年美台首次舉辦「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），台美皆認為對話成果良好也具價值；拜登政府認為要繼續辦理，雙方正討論今年EPPD的日期與議程，有結論後會向國人報告。

美國國安顧問蘇利文文與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6日在瑞士蘇黎世舉行會晤，據報導，中方要求美方停止利用涉台等問題干涉中國內政，美方則表示堅持「一中政策」。

徐佑典今在外交部線上例行新聞說明會上回應媒體相關提問表示，有關美中國安高層談話，美方確實已向我方做了相關情形的詳盡簡報與說明，但按照台美交往慣例，無法對外說明簡報會的時間、層級、相關內容。

徐佑典指出，從美方獲得的訊息，可參照近期白宮、國務院發布的公開聲明，一樣強調美國基於台灣關係法與「六項保證」，對台灣的相關安全承諾不變，且拜登政府對台各項承諾堅若磐石；外交部認為，台美關係會在既有良好基礎上繼續穩健發展。

外交部 拜登 美國

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