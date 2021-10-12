快訊

好消息！屏東挖眼案被害人本周出院 視力初步保住了

圓規颱風沒來、東半部卻風雨驚人 氣象局解釋了

謝志偉「國旗告白」：至今鮮紅靠幾十年台灣人鮮血

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐德代表謝志偉今在臉書發布「國旗告白」。圖／截自謝志偉臉書
駐德代表謝志偉今在臉書發布「國旗告白」。圖／截自謝志偉臉書

駐德代表謝志偉在臉書發文，向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，直說「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就算手裡舉著這面國旗，心裡想的還是台灣。

蔡英文總統10日發表國慶演講，前總統馬英九批評蔡英文讓中華民國消失，問蔡英文當的是哪國總統，要慶祝哪國國慶？國民黨主席朱立倫則指蔡總統不斷忽略中華民國。

謝志偉今天在臉書發布「國旗告白」，雖未點名任何人，但他喊話對象是「那些一碰到中國就將『中華民國和國旗』收起來，然後對著我們卻又動不動又拿國旗、拿『中華民國』國號來恐嚇、羞辱我們的人。」

謝志偉說，這面國旗之所以至今仍鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血；知道這點的台灣人在解嚴後都快40年了，「還在幫你們撐旗子和面子，是因為我們於心不忍，不忍你們離根的中華民國和我們紥根的台灣分裂。」

謝志偉接著說，以往是中華民國騎在台灣頭上，如今台灣揹著中華民國，合成為「中華民國台灣」。

「對你們於心不忍，就只好委屈自己，繼續搖你們的黨旗。」謝志偉表示，「但是你們多少要有點節制。嫌東嫌西，嫌不夠多，嫌不夠大，還嫌姿勢。連那個全家幾乎都美國人的，還有臉來嫌我們不夠中國人。」

謝志偉寫道，「如果你們都不演了，那我們也就不瞞了」，就算手裡舉著這面國旗，心裡想的還是台灣，這塊紥紥實實的土地，自由民主的生活方式，不是那個連你們都拋棄的中華民國。

謝志偉還說，「你們如此『甜共』，希望你們也能明白，我們手上所舉的你們的國旗幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血啊！」

國旗 謝志偉

延伸閱讀

謝志偉指譚德塞「改邪歸正」 黃子哲：哪隻眼睛看到？

德提名譚德塞續任 謝志偉：對欺壓台灣的人一定批評

譚德塞獲德提名續任WHO秘書長 黃子哲嗆謝志偉不敢吭聲

朱學恒送花圈 謝志偉分享鮮花回收裝飾廁所：環保又美學

相關新聞

謝志偉「國旗告白」：至今鮮紅靠幾十年台灣人鮮血

駐德代表謝志偉在臉書發文，向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，直說「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就...

影／朱立倫：蔡英文總統兩國論主張是違憲搞台獨

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫與立委陳以信，上午出席「華僑救國聯合總會第69屆全球華僑節大會」。朱立倫會後受訪時指出，蔡...

邀張善政任智庫副董 朱立倫：組大智庫形成影子內閣

國民黨主席朱立倫邀請行政院前院長張善政院長擔任國民黨智庫副董事長，朱立倫上午接受媒體聯訪，被問到是否要組影子內閣。朱立倫...

蔡英文國慶談話兩國論？ 邱太三：強調中華民國屹立不搖

蔡英文總統國慶講話中提及華民國和中華人民共和國互不隸屬，被解讀為「兩國論」。陸委會主委邱太三今於立法院受訪時表示，蔡總統...

蔡英文國慶談話兩國論？馬英九：沒錯 我覺得違憲

蔡英文總統國慶講話中華民國和中華人民共和國互不隸屬，被解讀為「兩國論」。對此，前總統馬英九上午出席出席「華僑救國聯合總會...

「國民黨被剽竊歷史還跟著唱和」 蘇貞昌：深感不值

蔡英文總統今年國慶演講，多次強調從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年，被認為切斷1949年以前的中華民國，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。