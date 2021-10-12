謝志偉「國旗告白」：至今鮮紅靠幾十年台灣人鮮血

駐德代表謝志偉在臉書發文，向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，直說「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就算手裡舉著這面國旗，心裡想的還是台灣。

蔡英文總統10日發表國慶演講，前總統馬英九批評蔡英文讓中華民國消失，問蔡英文當的是哪國總統，要慶祝哪國國慶？國民黨主席朱立倫則指蔡總統不斷忽略中華民國。

謝志偉今天在臉書發布「國旗告白」，雖未點名任何人，但他喊話對象是「那些一碰到中國就將『中華民國和國旗』收起來，然後對著我們卻又動不動又拿國旗、拿『中華民國』國號來恐嚇、羞辱我們的人。」

謝志偉說，這面國旗之所以至今仍鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血；知道這點的台灣人在解嚴後都快40年了，「還在幫你們撐旗子和面子，是因為我們於心不忍，不忍你們離根的中華民國和我們紥根的台灣分裂。」

謝志偉接著說，以往是中華民國騎在台灣頭上，如今台灣揹著中華民國，合成為「中華民國台灣」。

「對你們於心不忍，就只好委屈自己，繼續搖你們的黨旗。」謝志偉表示，「但是你們多少要有點節制。嫌東嫌西，嫌不夠多，嫌不夠大，還嫌姿勢。連那個全家幾乎都美國人的，還有臉來嫌我們不夠中國人。」

謝志偉寫道，「如果你們都不演了，那我們也就不瞞了」，就算手裡舉著這面國旗，心裡想的還是台灣，這塊紥紥實實的土地，自由民主的生活方式，不是那個連你們都拋棄的中華民國。

謝志偉還說，「你們如此『甜共』，希望你們也能明白，我們手上所舉的你們的國旗幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血啊！」