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五倍券官網現簡體字 蘇貞昌:沒做好的就盡快修正

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
行政院長蘇貞昌（圖）上午到立法院備詢，針對五倍券官網出現簡體字，外界質疑政府把關有問題。蘇貞昌表示沒做好的就盡快修正，把它做好。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（圖）上午到立法院備詢，針對五倍券官網出現簡體字，外界質疑政府把關有問題。蘇貞昌表示沒做好的就盡快修正，把它做好。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌上午到立法院備詢，針對五倍券官網出現簡體字，外界質疑政府把關有問題。蘇貞昌表示沒做好的就盡快修正，把它做好。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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