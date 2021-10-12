邀張善政任智庫副董 朱立倫：組大智庫形成影子內閣

國民黨主席朱立倫邀請行政院前院長張善政院長擔任國民黨智庫副董事長，朱立倫上午接受媒體聯訪，被問到是否要組影子內閣。朱立倫表示，張善政學經歷豐厚，盼他能和國民黨一起努力合作；朱也說，不只要靠國民黨的智庫，還要結合民間智庫成為藍軍大智庫，將來形成影子內閣。

朱立倫表示，張善政雖然是無黨籍，但有很多理念跟他是相同的，張也是現任智庫董事，所以他特別請張善政跟國民黨一起努力、合作，擔任副董事長。

朱立倫強調，他不但要靠國民黨的智庫，還要靠很多民間智庫一起合作，包括前總統馬英九的馬英九基金會、長風基金會、21世紀基金會、青年發展基金會等，很多基金會他都會一起合作，分別就不同主題，尤其很多青年、下一代關心的主題，匯集變成一個大智庫，將來形成一個影子內閣。

針對行政院長蘇貞昌指國民黨對中共的指鹿為馬不敢回應，甚至還互相唱和。朱立倫說，台灣最大的問題就是執政黨不但不能團結全民，且不斷分裂國人，國民黨比民進黨更愛中華民國、更愛台灣，民進黨不斷分裂中華民國、分裂台灣，為什麼每次都要指控在野黨？

朱立倫說，執政黨一直說要跟在野黨團結，在立法院要在野黨配合。他前天碰到蘇貞昌，說好好做，大家都會支持他，不好好做，在野黨當然要扮演最強力的監督角色。

此外，對於罷免基進黨立委陳柏惟，民進黨要正面對決，如何看民進黨所提出反惡罷的口號？朱立倫呼籲民進黨的朋友出來投票，罷免不道德、主張毒品又賭博、肇逃的立委，將來罷掉以後，民進黨可以推出一個反毒、反賭、反肇逃的立委，共同來跟國民黨競爭，不是很好嗎？