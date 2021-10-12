蔡英文國慶談話兩國論？ 邱太三：強調中華民國屹立不搖

蔡英文總統國慶講話中提及華民國和中華人民共和國互不隸屬，被解讀為「兩國論」。陸委會主委邱太三今於立法院受訪時表示，蔡總統主要是重申跟強調中華民國存在的事實，「特別是在北京當局想假借辛亥革命移花接木的當下，我們特別要強調中華民國到現在仍然屹立不搖，這樣的一個國際公認的事實」。

對於蔡總統的國慶講話，大陸國台辦發言人馬曉光批評是「謀獨」，邱太三表示，中華民國是一個主權獨立的國家，都是一直到現在國際上所公認的，「對岸的說法，我沒有辦法作這樣的一個理解」。

至於馬曉光說台灣的前途由全體中國人決定，邱太三則表示，中華民國的憲法規定關於領土或是主權，未來都是要由2300萬人民來公投決定，「我想憲法已經規定得很明確」。